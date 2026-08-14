النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد التهديد الأميركي بحصار مفتوح على إيران

تتجه أسعار النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية بفعل تهديد أميركي بحصار بحري مفتوح ضد إيران، وعقوبات مشددة مرتقبة، واستهداف ناقلتين إماراتيتين بمضيق هرمز. ورغم ارتفاع مخزونات الخام الأميركية وتباطؤ نمو الطلب عالمياً، أذكت التوترات مخاوف اضطراب إمدادات الشرق الأوسط.

تباينت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية، بعدما هددت الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على إيران لأجل ​غير مسمى، مما أثار مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط الخام ‌من الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 86.95 دولار للبرميل، بحلول الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا أو ​0.2 بالمئة إلى 81.38 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان لتحقيق مكاسب أسبوعية ​بنحو 3.4 بالمئة لخام برنت، وأربعة بالمئة لخام غرب تكساس الوسيط ⁠الأمريكي.

وقال بيارن شيلدروب من مجموعة "إس.إي.بي"، إن ارتفاع أسعار النفط نتيجة طبيعية للنهج الذي ​تتبعه الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، في ظل تضاؤل الآمال بالتوصل ​إلى حل قريب في الحرب على إيران.

وقالت الولايات المتحدة، أمس الخميس، إنها يمكن أن تواصل الحصار البحري على إيران إلى أجل غير مسمى، وستصعد الضغوط الاقتصادية على طهران ​في ظل تعثر محادثات وقف إطلاق النار.

وقال وزير الخزانة الأميركي، ​سكوت بيسنت، في مقابلة تلفزيونية: "ترقبوا مزيدا من القرارات التي ستصدر الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض ‌تدابير ⁠لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية لأي دولة".

ومع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشأن السيطرة على مضيق هرمز، انخفضت حركة الملاحة عبر المضيق إلى ما دون متوسط الشهر.

وقبل بدء الهجمات الأميركية ​الإسرائيلية على إيران ​في أواخر ⁠شباط/ فبراير، كان يمر عبر المضيق نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية اليومية من النفط والغاز الطبيعي ​المسال.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن ناقلتين تابعتين لشركة بترول ​أبوظبي ⁠الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة تعرضتا لهجوم في أثناء عبورهما المضيق مساء أمس الخميس. ونددت حكومة الإمارات بما وصفته "بالهجوم الإيراني العدواني".

وفي ضوء الاضطرابات التي تواجه الإمدادات، أشارت توقعات منظمة أوبك إلى ​تباطؤ نمو الطلب، وسجلت مخزونات النفط الخام الأميركية أكبر زيادة أسبوعية منذ أكثر من ​ثلاث سنوات ونصف.