مع جني الأرباح: الذهب يتراجع بعد صعوده لأعلى مستوى في 10 أسابيع

أظهرت بيانات التضخم الأميركية اعتدالًا في ضغوط الأسعار، مع تراجع تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب على إيران خلال تموز/يوليو، الأمر الذي قلص الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية...

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي، الجمعة، تحت ضغط عمليات جني الأرباح، بعدما سجل المعدن النفيس مكاسب مدعومة ببيانات تضخم أميركية معتدلة وانحسار التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة.

وهبط الذهب خلال التعاملات بما يصل إلى 0.9%، مقتربًا من 4310 دولارات للأونصة، بعد تراجعه 1.3% في الجلسة السابقة. وكان المعدن قد بلغ، الخميس، أعلى مستوى له في 10 أسابيع.

وأظهرت بيانات التضخم الأميركية اعتدالًا في ضغوط الأسعار، مع تراجع تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب على إيران خلال تموز/يوليو، الأمر الذي قلص الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية.

وقالت كبيرة المحللين لدى "فانتج ماركتس"، هيبي تشين، إن التحرك الأخير يعكس اتجاه المتعاملين إلى تثبيت جزء من أرباحهم بعد موجة الصعود القوية، مشيرة إلى أن بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين الأضعف كانت قد عززت بالفعل مكاسب المعدن.

وتقدّر أسواق المال احتمال رفع أسعار الفائدة في أيلول/سبتمبر بنحو 33%، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات إضافية عن سوق العمل قبل الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

كما تتجه الأنظار إلى تصريحات رئيس المجلس، كيفن وارش، خلال ندوة "جاكسون هول" السنوية، المقرر عقدها في وقت لاحق من آب/أغسطس الجاري، بحثًا عن مؤشرات إضافية إلى مسار السياسة النقدية.

وعادة ما يستفيد الذهب، الذي لا يدر عائدًا، من تراجع احتمالات رفع الفائدة، في حين قد يؤدي استمرارها عند مستويات مرتفعة مدة أطول إلى زيادة جاذبية السندات والضغط على أسعار المعدن.

وفي المقابل، تظل تطورات الشرق الأوسط عاملًا مؤثرًا في الأسواق، إذ يمكن لأي تصعيد جديد أن يعيد الضغوط الصعودية إلى أسعار الطاقة والتضخم، بعدما ارتفعت المخاطر المرتبطة بالأسعار منذ اندلاع الحرب الأميركية على إيران في أواخر شباط/فبراير.

وكان الذهب قد استعاد خلال الأسابيع الأخيرة مستوى 4000 دولار للأونصة، مدعومًا بعودة شهية المستثمرين وزيادة مشتريات البنوك المركزية، ولا سيما الصين.

ودفعت موجة الصعود المعدن، في وقت سابق من الأسبوع، إلى تجاوز متوسطه المتحرك لـ100 يوم للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل، قبل أن يتراجع مجددًا إلى ما دون هذا المستوى.

وقال الاستراتيجي لدى "أوفرسي-تشاينيز بانكينغ كورب"، كريستوفر وونغ، إن ظروف الاقتصاد الكلي أصبحت أكثر دعمًا للذهب، لكن تمركز المستثمرين والزخم الفني بعد الصعود الأخير قد يزيدان احتمالات تحرك الأسعار ضمن نطاق محدود عند المستويات الحالية.

وفي أحدث التعاملات الواردة في البيانات، انخفض الذهب الفوري 0.5% إلى 4329.50 دولارًا للأونصة عند الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت لندن، فيما هبطت الفضة 0.4% إلى 64.26 دولارًا للأونصة. واستقرت أسعار البلاتين والبلاديوم، في حين تراجع مؤشر "بلومبرغ" الفوري للدولار 0.1%.