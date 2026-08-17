النفط يستقر والذهب يرتفع مع تراجع الدولار

تتحرك أسعار النفط في نطاق ضيق مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار المواجهة الأميركية الإيرانية، بينما يثير تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز مخاوف متجددة بشأن إمدادات الطاقة، رغم عدم وجود مؤشرات على انقطاع في تدفقات الخام.

استقرت أسعار النفط في التعاملات الأخيرة، وسط استمرار حالة الحذر في الأسواق مع تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتباطؤ حركة الشحن، ما أبقى المخاوف بشأن إمدادات الخام قائمة، في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات المسار الدبلوماسي وانعكاساته على أسواق الطاقة.

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في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف مع تراجع الدولار، بعدما انحسرت توقعات رفع أسعار الفائدة، ما عزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري.

ويترقب المتعاملون خلال الفترة المقبلة مؤشرات السياسة النقدية الأميركية، وسط تحركات محدودة في أسواق العملات والمعادن.

استقرار أسعار النفط مع تباطؤ الملاحة في مضيق هرمز

استقرت أسعار النفط تقريباً في التعاملات المبكرة، الإثنين، وسط ترقب الأسواق لتطورات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تباطأت فيه حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، مع استمرار غياب مؤشرات واضحة على التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.2%، إلى 88.72 دولارا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 سنتات إلى 82.35 دولارا. وكان الخامان قد سجلا مكاسب تتجاوز 5% الأسبوع الماضي، عقب هجمات استهدفت ناقلات تديرها شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية.

وتبقي التطورات الدبلوماسية المخاوف بشأن الإمدادات قائمة، بعدما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لم تحسم بعد قرارها بشأن استئناف المحادثات مع واشنطن، فيما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأميركيين إلى تقبل ارتفاع محدود في أسعار البنزين ما دام الصراع مستمراً.

وتزامن ذلك مع تراجع حاد في حركة الشحن عبر مضيق هرمز، إذ أظهرت بيانات شركة "كبلر" عبور خمس سفن شحن فقط للمضيق السبت، من دون تسجيل أي عبور الأحد، مقارنة مع 31 سفينة في مطلع الأسبوع السابق. كما اتهمت الإمارات إيران بمهاجمة سفينة ثالثة تديرها "أدنوك" أثناء عبورها المضيق الجمعة، بعد حادثتين مماثلتين استهدفتا سفينتين تابعتين للشركة الخميس.

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانحسار توقعات رفع الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية، الإثنين، مدعومة بتراجع الدولار وتقلص توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل، بعد صدور بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤاً في سوق العمل وتضخماً محدوداً.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4388.62 دولارا للأوقية، بحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.2% إلى 4444.30 دولارا. وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، ما جعل المعدن النفيس المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية الأميركية، بعدما أظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية في تموز/يوليو انخفاضا غير متوقع، بالتزامن مع بيانات الأسبوع الماضي التي كشفت عن ارتفاع محدود في أسعار المستهلكين.

ووفق أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، تقدر الأسواق حالياً احتمال رفع الفائدة في أيلول/سبتمبر بنحو 33%، مقارنة مع 47% قبل شهر.

وعادة ما يستفيد الذهب من انخفاض أسعار الفائدة، نظرا إلى أنه أصل لا يدر عائدا. وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8% إلى 65.19 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.4% إلى 1755.40 دولارا، فيما زاد البلاديوم 1.2% إلى 1329 دولارا.