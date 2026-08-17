بدعم الذكاء الاصطناعي: أرباح الشركات الأميركية تفوق التوقعات

يربط محللون جانبًا من التحسن بارتفاع هوامش الأرباح وزيادة الإنتاجية الناتجة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استمرار قوة الاقتصاد الأميركي رغم الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والحرب مع إيران...

سجلت الشركات الأميركية موسم أرباح قويًا تجاوز توقعات المحللين، مدفوعة بأداء شركات التكنولوجيا وارتفاع هوامش الربحية، ما عزز التفاؤل في أسواق الأسهم التي تتداول قرب مستويات قياسية.

وأظهرت بيانات "بلومبرغ إنتليجنس" أن أرباح الشركات المدرجة في مؤشر "إس آند بي 500" ارتفعت بنسبة 31% في الربع الثاني على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو خارج فترات التعافي من حالات الركود الكبرى منذ بدء البيانات عام 1992.

وجاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين، التي كانت تشير إلى نمو الأرباح بنسبة 23%. ومع إعلان أكثر من 90% من شركات المؤشر نتائجها، يتجه "إس آند بي 500" إلى تسجيل أقوى أداء للنصف الأول من العام منذ 2021.

ويربط محللون جانبًا من التحسن بارتفاع هوامش الأرباح وزيادة الإنتاجية الناتجة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استمرار قوة الاقتصاد الأميركي رغم الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والحرب مع إيران.

وبلغ متوسط توقعات الاستراتيجيين لمؤشر "إس آند بي 500" نحو 7894 نقطة بنهاية العام، بما يتيح مكاسب إضافية تقارب 1% مقارنة بالمستويات القياسية التي بلغها المؤشر خلال الأسبوع الجاري.

كما ارتفعت توقعات نمو أرباح شركات المؤشر خلال 2026 إلى 27%، بعدما كانت تبلغ 15% مطلع العام، وفق بيانات "بلومبرغ إنتليجنس".

وتقترب هوامش صافي أرباح شركات "إس آند بي 500" من 16%، بعدما ظلت لفترة تواجه صعوبة في تجاوز 14%. ويرى محللون أن قطاع التكنولوجيا كان المحرك الأساسي لهذا التحسن، إلى جانب زيادة الإنتاجية المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة.

وتشير تقديرات شركة "22 في ريسيرش" إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي أسهم في رفع هوامش الربحية بنحو 150 نقطة أساس لدى بعض الشركات. كما بدأت شركات خارج قطاع التكنولوجيا توضح بصورة متزايدة أثر هذه التقنيات في خفض التكاليف وتحسين الكفاءة.

وامتد تحسن الهوامش إلى أوروبا، حيث سجلت الشركات الأوروبية هامش أرباح قياسيًا بلغ 12% في الربع الثاني، وفق بيانات "دويتشه بنك"، وسط تحسن توقعات النمو وظهور وفورات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأشارت بيانات "بلومبرغ إنتليجنس" إلى أن مسؤولي الشركات الأوروبية ذكروا الذكاء الاصطناعي أكثر من أربع مرات في المتوسط خلال مكالمات مناقشة النتائج، مقارنة بمتوسط بلغ 0.5 مرة منذ 2016.

في الوقت نفسه، ساعد ارتفاع الأرباح بوتيرة أسرع من أسعار الأسهم على خفض تقييمات السوق الأميركية، إذ يتداول "إس آند بي 500" عند أقل بقليل من 22 مرة للأرباح المستقبلية، مقارنة بنحو 26 مرة في بداية العام.

وحتى قطاع التكنولوجيا، الذي يتجه إلى تحقيق نمو في الأرباح يتجاوز 20% للربع السابع على التوالي، شهد تراجعًا في مكررات الربحية، ما يشير إلى أن ارتفاع السوق جاء مدفوعًا بصورة أكبر بتحسن الأرباح وليس فقط بزيادة التقييمات.

وكشف موسم النتائج كذلك عن تفاوت داخل قطاع التكنولوجيا، إذ بات المستثمرون أكثر تركيزًا على قدرة الشركات على تحويل الإنفاق الكبير على الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات وأرباح فعلية.

وبرزت في هذا السياق شركات الخدمات السحابية، وفي مقدمتها "أمازون" و"مايكروسوفت"، اللتان استفادتا ماليًا من استثماراتهما في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. في المقابل، تعرضت أسهم "ميتا بلاتفورمز" لضغوط بعدما جاءت توقعاتها للإيرادات دون تطلعات المستثمرين، قبل أن تتعافى لاحقًا.

وفي أوروبا، ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في مؤشر "إم إس سي آي أوروبا" بنسبة 18% خلال الربع الثاني، مسجلة أفضل أداء منذ 2022. وساهمت قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والصناعة بقوة في هذا النمو، ما دعم صعود مؤشرات رئيسية بينها "ستوكس أوروبا 600" و"داكس" الألماني و"كاك 40" الفرنسي إلى مستويات قياسية.

كما أظهر تحليل لـ"باركليز" أن نسبة الشركات الأوروبية التي رفعت توقعاتها المستقبلية بلغت أعلى مستوى في أربع سنوات، وسط ثقة متزايدة بقدرتها على الحفاظ على هوامش ربح مرتفعة.

وفي آسيا، ارتفعت تقديرات أرباح الشركات المدرجة في مؤشر "إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ" بنحو 10% منذ حزيران/يونيو، مسجلة أقوى زيادة خلال هذه الفترة منذ 2009.

واتسعت مفاجآت الأرباح لتشمل معظم القطاعات الأميركية، إذ كان قطاع الرعاية الصحية الوحيد ضمن "إس آند بي 500" الذي سجل انكماشًا في أرباح الربع الثاني.

وبحسب بيانات "بيسبوك إنفستمنت غروب"، تمكن نحو ثلاثة أرباع 1500 شركة أميركية أعلنت نتائجها حتى 12 آب/أغسطس من تجاوز توقعات المحللين على مستوى أرباح السهم والإيرادات.

ولا تقتصر قوة النتائج على الشركات الأميركية العملاقة، إذ اقتربت معدلات تجاوز التوقعات لدى الشركات المتوسطة والصغيرة من مستويات قياسية، باستثناء الفترة التي أعقبت جائحة كورونا مباشرة.

وامتدت موجة الصعود كذلك إلى آسيا، حيث حققت أسهم القطاع المالي أقوى أداء شهري مقارنة بمؤشر "إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ" منذ 1998.

ويرى مستثمرون أن الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات لا يزالان من أبرز محركات الأسواق، إلا أن الاهتمام بدأ يتوسع تدريجيًا إلى شركات وقطاعات أخرى تستفيد من هذه التقنيات أو تتمتع بتقييمات أقل، ما يعكس اتساع قاعدة الصعود خارج نطاق شركات التكنولوجيا الكبرى.