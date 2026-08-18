مخاوف التضخم تتصاعد: تكاليف الاقتراض تقفز في الاقتصادات الكبرى

شملت موجة ارتفاع عوائد السندات الحكومية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان، مع مطالبة المستثمرين بعوائد أكبر للاحتفاظ بالديون الحكومية في ظل القلق من ارتفاع الأسعار والإنفاق العام وأسعار الفائدة...

ارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي في عدد من الاقتصادات المتقدمة، الاثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وفي بعض الحالات إلى مستويات لم تُسجل منذ فترة أطول، وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى استمرار الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية.

وشملت موجة ارتفاع عوائد السندات الحكومية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان، مع مطالبة المستثمرين بعوائد أكبر للاحتفاظ بالديون الحكومية في ظل القلق من ارتفاع الأسعار والإنفاق العام وأسعار الفائدة.

وفي فرنسا، ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 30 عامًا إلى 4.8558%، وهو أعلى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2008، بزيادة نقطة أساس واحدة، وفق بيانات مجموعة "إل إس إي جي".

كما بلغ عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات 4.0516%، مسجلًا أعلى مستوى منذ حزيران/يونيو 2009، بعدما ارتفع بنقطة أساس واحدة. وفي ألمانيا، صعد العائد على السندات المماثلة بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.2138%، وهو الأعلى منذ 2011.

وتأتي هذه التحركات مع تزايد توقعات المستثمرين بأن تضطر البنوك المركزية إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية لمنع التضخم من التسارع. وتشير تسعيرات أسواق المال إلى احتمال يناهز 85% لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في أيلول/سبتمبر.

وزادت الحرب الأميركيّة على إيران المخاوف من ارتفاع التضخم، بعدما صعدت أسعار النفط 6% خلال الأسبوع الماضي، فيما واصل خام برنت ارتفاعه الاثنين مع تعثر الجهود الأميركية والإيرانية لإنهاء الصراع.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا إلى 5.29%، وهو أعلى مستوى منذ 2007، العام الذي شهد بداية أزمة الائتمان التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2008.

كما تراجعت أسعار السندات الحكومية في بريطانيا وإيطاليا، في تحرك يعكس ارتفاع عوائدها، إذ تتحرك أسعار السندات والعوائد عادة في اتجاهين متعاكسين.

وفي اليابان، بلغ عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في ثلاثة عقود، مع توقع المستثمرين احتمال رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في أيلول/سبتمبر لدعم الين ومواجهة الضغوط التضخمية.

وصعد العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 2.93%، وهو الأعلى منذ أيلول/سبتمبر 1996، قبل أن يتراجع قليلًا بعد صدور بيانات أظهرت أن نمو الاقتصاد الياباني خلال الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو جاء أضعف من المتوقع.

وقال كبير المحللين الفنيين في "آي جي"، أكسل رودولف، إن استمرار ضعف الين والضغوط التضخمية يعززان مبررات تحرك بنك اليابان، فيما تضيف الضبابية بشأن تمويل التخفيض الضريبي المقترح على الغذاء مزيدًا من المخاوف المالية.

وأشار إلى أن سوق السندات اليابانية أصبحت أقل تقبلًا لهذه الضغوط، ما قد يضع بنك اليابان أمام مفاضلة بين دعم اقتصاد هش والسيطرة على التضخم.