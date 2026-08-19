أزمة الذكاء الاصطناعي: الأسهم العالمية تستقر بعد انحسار موجة بيع الرقائق

رغم هذا الهدوء النسبي، لا تزال الأسواق تتوقع بقاء عوائد السندات عند مستويات مرتفعة، في ظل السياسات المالية التوسعية، وزيادة الاقتراض من جانب الشركات الكبرى لتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استمرار مخاطر التضخم...

استعادت الأسواق العالمية قدرًا من الاستقرار، الأربعاء 19 آب/أغسطس 2026، مع تراجع حدة موجة بيع أسهم شركات أشباه الموصلات وهدوء سوق السندات، فيما ظل المستثمرون حذرين بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض واستمرار المخاطر الجيوسياسية ومخاوف التضخم.

ولم تسجل العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" تغيرًا يُذكر، بعد جلسة شهدت ضغوطًا قوية على أسهم شركات الرقائق ودفعت المؤشر إلى أسوأ أداء يومي له خلال آب/أغسطس.

وفي آسيا، تراجع مؤشر "إم إس سي آي" لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2.2%، متأثرًا بامتداد موجة البيع التي ضربت قطاع أشباه الموصلات في السوق الأميركية.

وتعرضت أسهم شركات الرقائق الكورية الجنوبية لضغوط قوية، قبل أن يتمكن سهم "إس كيه هاينكس" من محو خسائر بلغت في إحدى مراحل الجلسة 8.3%، بعدما أعلنت الشركة إعادة شراء أسهم بقيمة 28.6 مليار دولار.

وفي المقابل، تمكنت الأسهم الأوروبية من وقف سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام، بالتزامن مع تحسن نسبي في أسواق السندات العالمية.

وارتفعت أسعار السندات بعد موجة هبوط دفعت عوائد الديون طويلة الأجل في عدد من الاقتصادات الكبرى إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، تحت ضغط مخاوف التضخم وتزايد الدين الحكومي والاقتراض المرتبط بالإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا بنقطتي أساس إلى 5.27%، فيما سجلت السندات الحكومية البريطانية أداءً أفضل من نظيراتها الأوروبية.

ورغم هذا الهدوء النسبي، لا تزال الأسواق تتوقع بقاء عوائد السندات عند مستويات مرتفعة، في ظل السياسات المالية التوسعية، وزيادة الاقتراض من جانب الشركات الكبرى لتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استمرار مخاطر التضخم.

وقال كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في "بنك أوف نيويورك ميللون"، جيف يو، إن تكاليف الاقتراض أصبحت عاملًا أكثر أهمية بالنسبة إلى شركات التكنولوجيا، في وقت يتجه فيه تمويل استثماراتها بصورة أكبر نحو الدين بدل الاعتماد على التدفقات النقدية الحرة، ما قد يزيد العوائد التي يطلبها المستثمرون مقابل إقراضها.

ويضيف التوتر في الشرق الأوسط عاملًا آخر إلى حالة الحذر، خصوصًا في ظل عدم اليقين المحيط بمضيق هرمز واحتمالات تعرض إمدادات الطاقة لاضطرابات جديدة.

وواصل خام "برنت" صعوده للجلسة الرابعة، متجاوزًا 91.30 دولارًا للبرميل، بعدما ارتفع 4.5% خلال الجلسات الثلاث السابقة.

وتزامن ارتفاع أسعار النفط مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لا توجد مفاوضات جارية مع طهران، ما أبقى احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية غير واضحة.

كما أعلنت الإمارات سقوط صاروخين باليستيين أُطلقا من إيران باتجاه أراضيها في البحر، في أول هجوم إيراني معروف على الدولة الخليجية منذ أيار/مايو، وسط استمرار اتساع نطاق المواجهة الإقليمية.

وتتعرض أسهم التكنولوجيا لضغوط إضافية بسبب ارتفاع العوائد، إذ تعتمد تقييمات الشركات في هذا القطاع بدرجة كبيرة على توقعات النمو طويل الأجل، ما يجعلها أكثر حساسية لارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل.

وتفاقمت هذه الضغوط بفعل استمرار التضخم والإنفاق الحكومي المرتفع وزيادة إصدارات الديون، إلى جانب الخشية من أن تؤدي اضطرابات إمدادات الطاقة إلى إبقاء التضخم وأسعار الفائدة مرتفعة فترة أطول.

وظل قطاع الرقائق في صدارة اهتمام المستثمرين بعد هبوط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 5% الثلاثاء، في أكبر خسارة يومية له منذ أواخر تموز/يوليو.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فيبوناتشي أسيت مانجمنت غلوبال"، جونغ إن يون، إن توقعات نمو الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل لا تزال قائمة، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية يجعلان المستثمرين أقل استعدادًا لدفع تقييمات مرتفعة مقابل هذا النمو.