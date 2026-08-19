النفط يصعد والذهب ينتعش والدولار يتراجع وسط توتر الأسواق

تحركت الأسواق المالية تحت تأثير استمرار التوترات الجيوسياسية، مع صعود أسعار النفط بفعل المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة وحركة الملاحة، بينما استفاد الذهب من تراجع عوائد السندات الأميركية.

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مسجلة مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، وسط استمرار الغموض بشأن إمدادات الخام، في ظل تضارب المواقف الإيرانية والأميركية بشأن وضع الملاحة في مضيق هرمز.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، أو 0.29%، إلى 91.28 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا إلى 85.31 دولارا. وكان الخامان قد أنهيا تعاملات الثلاثاء عند أعلى مستوياتهما منذ 24 يوليو، مع تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن لا تجري محادثات مع طهران، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح، في موقف يتناقض مع تصريحات إيرانية سابقة تحدثت عن استمرار إغلاقه أمام الملاحة. ويأتي ذلك بعد انتهاء أجل اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت يوم الإثنين، وسط تحذيرات من تحول الموقف الإيراني إلى نهج عسكري أكثر هجومية نتيجة تعثر المسار الدبلوماسي.

وفي محاولة لتقليل تداعيات اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، أقر مجلس الوزراء العراقي آليات جديدة لتصدير النفط الخام عبر شركات متخصصة ومنافذ تصدير مختلفة، على أن تستمر التعاقدات بموجب هذه الآلية ثلاثة أشهر اعتبارا من الأول من سبتمبر.

وفي السياق نفسه، أوقفت شركتان صينيتان كبيرتان في قطاع الشحن إرسال ناقلات النفط عبر مضيقي هرمز وباب المندب، وبدأتا بدلا من ذلك تحميل شحنات النفط من مناطق خارج الخليج، في خطوة تعكس تنامي المخاوف بشأن سلامة حركة الناقلات في المنطقة.

وفي أسواق المعادن، ارتفع الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة 0.2% إلى 4342.33 دولارا للأوقية، بعد تراجعه بنحو 2% في الجلسة السابقة، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6% إلى 4396.30 دولارا. وجاء صعود الذهب مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن مستوياتها المرتفعة، في وقت يترقب فيه المستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي بحثا عن مؤشرات بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

وتباين أداء المعادن النفيسة الأخرى، إذ تراجعت الفضة 0.5% إلى 62.99 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 1717.03 دولارا، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 1286.73 دولارا.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار قليلا ليقترب من أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، متأثرا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي وتطورات مسار أسعار الفائدة.

وارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1577 دولار، محافظا على قربه من أعلى مستوى له في شهرين، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3533 دولار قبيل صدور بيانات التضخم البريطانية. كما استقر الين الياباني عند 159.56 ينا للدولار، بينما انخفض مؤشر الدولار إلى 99.65.

وفي سوق السندات، هدأت موجة البيع مؤقتا، مع تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.702%، وعائد السندات لأجل 30 عاما إلى 5.282%، وسط أسبوع يخلو نسبيا من البيانات الاقتصادية المحركة للأسواق.