ترامب يجمّد رسومًا جديدة على كندا لثلاثة أيام وسط حديث عن اتفاق وشيك

علّق ترامب لمدة ثلاثة أيام رسومًا جمركية جديدة بنسبة 50% على سلع كندية، معلنًا التوصل إلى اتفاق مشروط باستكمال إجراءاته، فيما تحدثت أوتاوا بحذر عن "تقدم كبير" مع بقاء ملفات تجارية عالقة.

علّق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على مجموعة من السلع الكندية لمدة ثلاثة أيام، قبل ساعات من موعد دخولها حيز التنفيذ، وسط مؤشرات إلى اقتراب واشنطن وأوتاوا من التوصل إلى تفاهم تجاري أوسع.

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وبحسب "فرانس برس"، أعلن ترامب، مساء الثلاثاء، تعليق الرسوم التي كان من المقرر أن يبدأ تطبيقها عند منتصف الليل، وقال إن القرار جاء بعدما توصلت الولايات المتحدة وكندا، "رهنا باستكمال الإجراءات والوثائق الرسمية"، إلى اتفاق.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أن تعليق الرسوم يستند إلى "حقيقة أن كندا والولايات المتحدة، ورهنا باستكمال الإجراءات والوثائق الرسمية، توصلتا إلى اتفاق".

في المقابل، بدا رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أكثر تحفظًا، وقال إن الطرفين أحرزا "تقدمًا كبيرًا" نحو اتفاق تجاري شامل، لكنه شدد على أنه "لا يزال هناك عمل مهم يتعين إنجازه".

وخاضت واشنطن وأوتاوا خلال الأسابيع الأخيرة مفاوضات مكثفة في إطار مساعٍ لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي أبرمت خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب، والذي بات يطالب بإدخال تعديلات عليها.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن الاتفاق المرتقب من المفترض أن "يضمن وصولًا شاملًا للسلع الأميركية إلى الأسواق، والتزامات بشأن الأمن الاقتصادي، ومواءمة في مجال التجارة الرقمية"، إلى جانب بنود أخرى.

وجاء في إعلان ترامب أن قرار تعليق الرسوم صدر بعدما "عبّرت كندا عن التزامها بإزالة أشكال التمييز أو الإجراءات غير المعقولة وغير المتكافئة محل النزاع".

بدوره، قال كارني إن الاتفاق الذي يجري العمل عليه يهدف إلى "معالجة القضايا التجارية العالقة وتوفير قدر أكبر من اليقين وتحقيق فوائد ملموسة للشركات والعمال والمزارعين والعائلات الكندية".

وكان ترامب قد وقّع، الشهر الماضي، أوامر تفرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على بعض السلع الكندية، متهمًا أوتاوا بممارسة ما وصفه بـ"معاملة تمييزية" بحق المنتجات الأميركية، ولا سيما في قطاعات الكحوليات والسيارات ومنتجات الألبان.

وتشمل السلع التي كان من المقرر أن تخضع للرسوم الجديدة النبيذ ومضارب الهوكي والإسمنت. وقدّرت مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس" أن تطاول الإجراءات نحو 5.5% من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، بما يعادل قرابة 20 مليار دولار.

ورأت المؤسسة أن التأثير الإجمالي على الاقتصاد الكندي سيظل محدودًا نسبيًا، لكنها حذرت من انعكاسات أكبر على قطاع الصناعات التحويلية في وسط كندا، ولا سيما صناعات الإسمنت والورق والطباعة والأخشاب والملابس والمعدات الإلكترونية.

ويواصل المفاوضون الكنديون محادثاتهم في واشنطن للحصول على إعفاءات إضافية، خصوصًا من الرسوم التي تطاول قطاعات السيارات والصلب والأخشاب والألومنيوم.

وأفادت تقارير بأن أوتاوا عرضت تقديم تنازلات خلال المفاوضات، من بينها الضغط على المقاطعات من أجل إعادة المشروبات الكحولية والنبيذ الأميركي إلى رفوف المتاجر، بعدما كانت قد أزيلت في إطار إجراءات كندية مضادة.

وفي سياق متصل، لمح ترامب إلى احتمال إحياء مشروع خط أنابيب "كيستون إكس إل"، وكتب أنه "قد يعود إلى الحياة"، بعد أن كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أوقفت المشروع وسط معارضة منظمات بيئية.

وقال المسؤول السابق في وزارة التجارة الأميركية، كريستوفر باديلا، إن استمرار المفاوضات حتى اللحظات الأخيرة قبل انتهاء المهلة "ليس أمرًا غير معتاد"، معتبرًا أن إدارة ترامب تستخدم التهديد بالرسوم الجمركية لانتزاع تنازلات من كندا خلال المفاوضات، مع احتمال أن تعرقل الاعتبارات السياسية التوصل إلى اتفاق نهائي.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، في وقت سابق من العام الجاري، جزءًا من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب، ما دفع إدارته إلى الاستناد إلى أساس قانوني مختلف في فرض الرسوم الجديدة على كندا.

ولا تشمل الرسوم الجديدة منتجات الطاقة الكندية والبوتاس والسلع الخاضعة أصلًا لرسوم قطاعية منفصلة، فيما تشمل منتجات تدخل ضمن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، إن الهدف من الإجراءات هو "تحميل كندا مسؤولية إجراءاتها الانتقامية ضد الولايات المتحدة"، وكان قد اتهم المقاطعات الكندية، في تموز/ يوليو الماضي، بإزالة منتجات كحولية أميركية من المتاجر ومنح منتجات ألبان أوروبية وصولًا أفضل إلى السوق الكندية.