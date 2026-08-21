الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى منذ نحو 3 أشهر

ارتفع الذهب لأعلى مستوياته منذ ثلاثة أشهر متجها لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث، مدعوما بتراجع الدولار وتوجه الخزانة الأميركية لإعادة شراء السندات. بلغت الأونصة 4562.86 دولارا، وسط ترقب المستثمرين لندوة جاكسون هول وبيانات التضخم لتحديد مسار الفائدة.

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر تقريبا، اليوم الجمعة، متجها لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوما ​بتراجع الدولار وتحرك وزارة الخزانة الأميركية لإعادة شراء السندات.

وبحلول الساعة 7:52 بتوقيت غرينتش، ‌ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 4562.86 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوى منذ 29 أيار/ مايو في وقت سابق من الجلسة.

وحقق المعدن الأصفر مكاسب 4.2 بالمئة، منذ بداية الأسبوع.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة ​للذهب 1.1 بالمئة إلى 4620 دولارا.

وقال المدير الإداري لشركة "غولد سيلفر سنترال"، برايان لان: "شهدنا تراجعا ​في قيمة الدولار، مما قدم دعما ليس فقط للذهب بل ⁠لجميع المعادن النفيسة، إلى جانب تغير كبير في عوائد السندات".

ويتجه الدولار لتكبد خسارة ​أسبوعية مما جعل السلع المسعرة بالعملة الأميركية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال وزير ​الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أمس الخميس، إنه قد يزيد عمليات شراء الحكومة لسندات الخزانة.

وأعلنت الوزارة يوم الأربعاء، أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة الشراء للأوراق المالية طويلة الأجل، خلال الربع المقبل ​إلى أربعة مليارات دولار على الأقل لكل عملية.

وقال محلل المعادن ​النفيسة في "أو.سي.بي.سي"، كريستوفر وونغ: "ينصب الاهتمام الآن على ما إذا كان من الممكن تمديد هذه الخطوة، إذ من ‌المرجح ⁠أن تشكل البيانات الأميركية القادمة وندوة جاكسون هول (27-29 أغسطس) المرحلة التالية للعوائد والدولار".

وأبدى مسؤولان في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الحذر لدى سؤالهما عن كيفية تأثير تغييرات وزارة الخزانة لإدارة الديون على خيارات السياسة النقدية للبنك.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" ​التابعة لـ"سي.إم.إي"، يتوقع المتعاملون حاليا ​احتمالا بنسبة 67 بالمئة ⁠لإبقاء أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير في أيلول/ سبتمبر، واحتمالا نسبته 33 بالمئة لرفعها.

ورغم أن الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ​ارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته، كونه أصلا لا يدر عائدا.

وأدى ​ارتفاع الأسعار ⁠في الآونة الأخيرة إلى إحجام المشترين الأفراد في الهند عن الشراء، في حين ظل الطلب في الصين، أكبر مستهلك للمعدن الأصفر، مستقرا.

على الجانب الجيوسياسي، قال بيسنت إن ⁠الولايات المتحدة ​ستفرض "أقسى العقوبات في التاريخ" على إيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ​الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 69.31 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 2.6 بالمئة إلى 1875.75 دولار، وصعد البلاديوم 1.7 بالمئة ​إلى 1356.59 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية.