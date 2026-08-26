بيتكوين تتجاوز 80 ألف دولار وتسجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر

يأتي صعود بيتكوين أيضًا في ظل توسع استخدام العملات الرقمية عالميًا، فيما ينظر بعض المستثمرين والمؤسسات إلى العملة المشفرة بوصفها أصلًا بديلًا للتحوط، بالتزامن مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة في عدد من الاقتصادات الكبرى...

تجاوزت عملة بيتكوين مستوى 80 ألف دولار، اليوم الثلاثاء، مسجلة أعلى سعر لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في ظل تراجع الدولار وتحسن الإقبال على العملات المشفرة بعد إجراءات أميركية استهدفت تهدئة سوق السندات.

وسجلت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، 80,323.24 دولارًا في أحدث التعاملات الآسيوية، بعدما ارتفعت في وقت سابق إلى 81,237.94 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف أيار/مايو.

وارتفعت العملة الرقمية بنحو 28% منذ بداية آب/أغسطس، ما يضعها على مسار تسجيل أقوى مكاسب شهرية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024. كما حققت مكاسب بنسبة 16% منذ دعوة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الكونغرس الأسبوع الماضي إلى إقرار تشريع يوفر قواعد أكثر وضوحًا لقطاع العملات المشفرة.

وجاءت المكاسب أيضًا بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية خططًا لزيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، في خطوة تستهدف الحد من ارتفاع العوائد طويلة الأجل. وساهمت هذه الإجراءات في زيادة الضغوط على الدولار، بينما اتجه مستثمرون إلى الأصول البديلة، ومن بينها العملات المشفرة.

وقال محلل الأسواق لدى "آي جي"، توني سيكامور، إن إعلان وزارة الخزانة عزز توجه المشترين نحو الأصول المادية والرقمية مع تجدد المخاوف من تراجع قيمة الدولار. ورأى أن استمرار بيتكوين فوق مستوياتها الحالية قد يمهد لصعودها نحو نطاق يتراوح بين 95 ألفًا و100 ألف دولار.

وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعدما أبقى البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75% في اجتماعه الأخير، بينما لا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.

وتتأثر بيتكوين عادة بتغيرات السيولة والسياسة النقدية الأميركية وحركة الدولار وشهية المستثمرين للمخاطرة. ويمكن لانخفاض عوائد السندات الحكومية أن يقلل جاذبيتها لدى بعض المستثمرين ويدعم التوجه إلى أصول بديلة، بينها الذهب والعملات المشفرة.

ويأتي صعود بيتكوين أيضًا في ظل توسع استخدام العملات الرقمية عالميًا، فيما ينظر بعض المستثمرين والمؤسسات إلى العملة المشفرة بوصفها أصلًا بديلًا للتحوط، بالتزامن مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة في عدد من الاقتصادات الكبرى.