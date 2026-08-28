النفط والذهب يتراجعان والدولار يقترب من أعلى مستوى في أسبوع

تراجعت أسعار النفط والذهب اليوم الجمعة متجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية، فيما استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع، وسط ترقب الأسواق خطاب رئيس البنك المركزي الأميركي بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

تراجعت أسعار النفط اليوم، الجمعة، وتتجه نجو إنهاء مكاسب استمرت أسبوعين، وذلك على الرغم من ارتفاعها عند ​التسوية في الجلسة السابقة عقب تقرير أفاد بأن ‌الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، غير حريص على العودة إلى بنود الاتفاق السابق مع إيران.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.3% ​إلى 89.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 22 ⁠سنتا أو 0.3% أيضا إلى 83.31 دولار.

ويتجه الخامان ​لإنهاء الأسبوع على انخفاض، إذ نزل خام برنت 5.3%، ​وخام غرب تكساس الوسيط 4.3%.

ونقل تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن إدارة ترامب أبلغت الوسطاء مرارا بأنها ليست ​مهتمة بإحياء مذكرة التفاهم الموقعة في حزيران/ يونيو، مما ​يعقّد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف المحادثات.

وفي وقت سابق أمس، الخميس، قالت ‌واشنطن ⁠إنها لا تجري محادثات مع إيران على الرغم من الجهود الدبلوماسية التي تبذلها دول أخرى لتقريب مواقف الطرفين.

وفي سياق آخر، تصاعدت التوترات الجيوسياسية بعد أن حذرت موسكو من أنها ​قد تضرب أهدافا ​عسكرية بريطانية ⁠داخل أوكرانيا وخارجها؛ ردا على هجمات كييف على الأراضي الروسية باستخدام صواريخ كروز بعيدة ​المدى زودتها بها بريطانيا.

إلا أن ترامب قال ​إن ⁠الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يهاجم أي دولة من دول حلف شمال الأطلسي، وقلل من أهمية التقارير الإعلامية التي أفادت ⁠بأن ​مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، جون ​راتكليف، حذر المسؤولين الروس هذا الأسبوع من شن مثل هذه الهجمات. وبريطانيا واحدة ​من الدول المؤسسة لحلف شمال الأطلسي.

الدولار

وأظهر الدولار استقرارا اليوم الجمعة قرب أعلى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، وسط ترقب المستثمرين ​لخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، كيفن وورش، ‌في ندوة "جاكسون هول" بحثا عن مؤشرات حول رؤيته للسياسة النقدية.

وتراجع اليورو والجنيه الإسترليني لقرب أدنى مستوياتهما خلال أسبوع مقابل الدولار، وسجلا 1.1652 دولار ​و1.3597 دولار على التوالي، رغم أن العملتين تتجهان لتحقيق مكاسب ​للشهر الثاني على التوالي.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر ⁠الين الذي استقر عند 159.34 مقابل الدولار، بعد أن تخلى ​عن جزء من مكاسبه التي حققها بفضل تدخل السلطات لدعمه، ​لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق ارتفاع شهري بواقع 1.3%.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية أخرى، تغيرا يذكر ​عند 99.13 في بداية التداولات بآسيا.

وارتفع المؤشر 0.3% هذا ​الأسبوع لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل انخفاض للشهر الثاني على التوالي بنسبة ‌0.7 %، بعد أن صرح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بأن الوزارة ستزيد عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل. وأدى ذلك إلى تزايد المخاوف من أن تؤدي الجهود الرامية إلى كبح تكاليف الاقتراض ​إلى إضعاف الدولار.

ويترقب ​المستثمرون حاليا ⁠الخطاب الأول لوورش في "جاكسون هول"؛ بحثا عن مؤشرات حول كيف سيتعامل مع السياسة النقدية وكبح ​التضخم.

وفي ما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفع سعر عملة بتكوين ​0.5% ⁠إلى 80620.33 دولار، وتتجه العملة لتحقيق مكاسب تقارب 30% خلال آب/ أغسطس، فيما سيشكل أكبر مكسب شهري منذ أواخر عام 2024.

وارتفع الدولار ⁠الأسترالي ​بنحو 0.1% إلى أعلى مستوى ​له في ثلاثة أشهر عند 0.72 دولار مع تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة. وزاد ​الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.5960 دولار.

الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في ظل ترقب المستثمرين لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي ​الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، كيفن وورش، في ندوة ‌"جاكسون هول".

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4576.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:57 بتوقيت غرينتش، ​بعد أن سجل أعلى مستوى له في ​أكثر من ثلاثة أشهر في وقت سابق من ⁠هذا الأسبوع، عقب إعلان وزارة الخزانة الأميركية ​عن تدابير دعم للسندات طويلة الأجل. ونزلت العقود ​الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 4629.00 دولارا.

وقال المحلل البارز في "ستون إكس"، مات سيمبسون، إن الأسباب التي تدفع ​وورش إلى اتخاذ موقف يميل للتشديد النقدي أقوى ​من الأسباب التي تدفعه إلى عدم اتخاذ مثل هذا الموقف.

ووفقا ‌لأداة ⁠"فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي"، فإن المتعاملين يرون أن هناك احتمالية بنسبة 33.9% أن يرفع المركزي الأميركي الفائدة في أيلول/ سبتمبر، و74% يرونه أن ذلك سيحدث بحلول كانون ​الأول/ ديسمبر.

وعلى الرغم ⁠من أن الذهب يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، ​فإنه يتجه للتراجع في أوقات أسعار ​الفائدة المرتفعة ⁠بالنظر إلى أنه لا يدر عوائد.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1% ⁠إلى ​68.54 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم ​0.8% إلى 1339.84 دولار، وهبط البلاتين 0.6% إلى 1834.83 ​دولار ويتجه لخسارة أسبوعية.