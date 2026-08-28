رئيس الاحتياطي الفدرالي: التضخم في الولايات المتحدة يثير القلق

رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي: "في الجانب المتعلق بمهمتنا (لضمان) استقرار الأسعار، تبدو الأرقام مقلقة أكثر"، في مؤشر على إمكانية أن يلجأ الاحتياطي الفدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

رأى رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي كيفن وارش، الجمعة، أن التضخم في الولايات المتحدة "يثير القلق"، وذلك خلال افتتاحه الملتقى السنوي لحكام البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومينغ.

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وقال في خطاب معدّ سلفا للاجتماع المخصص لبحث أسعار الفائدة "في الجانب المتعلق بمهمتنا (لضمان) استقرار الأسعار، تبدو الأرقام مقلقة أكثر"، في مؤشر على إمكانية أن يلجأ الاحتياطي الفدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

ولم ينجح البنك المركزي في تحقيق هدفه الطويل الأجل المتمثل في الإبقاء على معدل التضخم عند 2% طوال السنوات الخمس الماضية، فيما سجل هذا المعدل وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 3,7% هذا الأسبوع.

وتابع وارش، أن "التركيز الأساسي للمصرف المركزي في الوقت الحالي يجب أن يكون على الأسعار".

وأبقى الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة من دون تغيير عام 2026، إلا أن عددا متزايدا من صناع السياسة يدعون إلى رفعها فورا بهدف مواجهة التضخم الناجم عن الحرب على إيران وسياسات الرئيس دونالد ترامب الجمركية.

ومع ذلك، أشار وارش إلى بعض الإيجابيات الاقتصادية في الأفق، مؤكدا "أنا معجب بالأداء العام للاقتصاد، الذي اكتسب على ما يبدو مزيدا من الزخم"، لافتا إلى المؤشرات المتعلقة بالإنفاق الرأسمالي للشركات وأرباحها وإنفاق المستهلكين.

ولدى الاحتياطي الفدرالي مهمة مزدوجة تتمثل في الإبقاء على التضخم طويل الأجل عند مستوى 2%، والوصول إلى أقصى حد من التوظيف.

وظلت معدلات البطالة مستقرة نسبيا في الولايات المتحدة طوال العام الماضي، على الرغم من التأرجح في أرقام نمو الوظائف، والذي يرجع بشكل رئيسي إلى التغيرات الديموغرافية الناتجة عن ارتفاع نسبة الشيخوخة وانخفاض صافي الهجرة.

وقال وارش "في الجانب المتعلق بمهمتنا بـ(زيادة) التوظيف، فإن بلادنا تسير باتجاه جيد".

وأشار وارش في خطابه أيضا إلى تأثير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، واصفا المرحلة بأنها "لحظة مفصلية في التاريخ".

واللافت أن وارش لم يتطرق إلى مسألة استقلالية الاحتياطي الفدرالي، والذي يتعرض لتدخلات غير مسبوقة في تاريخه من جانب ترامب منذ تولي وارش منصبه في وقت مبكر هذا العام.

وفي وقت سابق هذا الشهر، حاول ترامب مجددا عزل العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك. كما وجه إهانات متكررة لسلف وارش، جيروم باول، مطالبا بخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.