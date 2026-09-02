النفط يرتفع والغاز الأوروبي في أعلى مستوياته منذ 2023 بعد تجدد الهجمات على إيران

سجلت أسعار النفط ارتفاعا فيما بلغ سعر الغاز الأوروبي أعلى مستوى له منذ العام 2023، وذلك في أعقاب تجدد التصعيد والضربات الأميركية على إيران ورد الأخيرة عليها.

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، عقب ضربات أميركية جديدة على إيران وإعلان طهران الرد عليها، فيما بلغ سعر الغاز الأوروبي أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

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وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم تشرين الأول/ أكتوبر بنسبة 5,20% ليصل إلى 90,22 دولارا، متجاوزا سقف 90 دولارا للمرة الأولى منذ أواخر تموز/ يوليو.

كذلك، ارتفع سعر خام برنت الأوروبي من بحر الشمال تسليم تشرين الثاني/ نوفمبر بنسبة 4,60% ليصل إلى 94,65 دولارا.

وشنّت الولايات المتحدة ضربات على إيران لليوم الثاني تواليا، فيما أعلنت الأخيرة إطلاق عملية رد "حاسمة"، رغم توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران بقصف "أشد وأقوى بكثير".

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتسبانك، إن "آمال الأسبوع الماضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة تلقت ضربة قوية"، معتبرا أن "التساؤل يكمن في ما إذا كان بإمكان حركة الملاحة البحرية غير الرسمية عبر المضيق الاستمرار بدون عوائق، رغم هذا التصعيد الجديد".

جاءت الضربات الأميركية بُعيد إصابة ناقلتي نفط بـ"مقذوفات مجهولة المصدر" أثناء مغادرتهما مضيق هرمز، وفق وكالة "ماريسكس" اليونانية للشؤون البحرية.

وقال المحلل في شركة "ستراتيجي شيرز" إدوارد روزنبرغ "تتأثر الأسعار حاليا بكل تطورات مضيق هرمز. فالعقوبات، وتوقف المفاوضات، وتضارب المؤشرات بشأن استعداد إيران لإنهاء الحرب، كلها عوامل تتسبب في تقلبات يومية للأسعار، ولا تنحصر بإبقائها عند مستويات مرتفعة".

وشهدت أسعار الغاز الأوروبية ارتفاعا حادا الثلاثاء. فقد ارتفع عقد "تي تي إف" الهولندي الآجل بنسبة 6,20% ليصل إلى 74,14 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، في أعلى مستوى له منذ كانون الثاني/ يناير 2023.

وتُعدّ الاحتياطيات الأوروبية منخفضة في هذا الوقت من العام، ما يعني حاجة كبيرة الى الإمدادات قبل حلول الشتاء.