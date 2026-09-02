النفط يواصل مكاسبه والذهب يتراجع لأدنى مستوى

تتحرك الأسواق تحت وطأة تداعيات التصعيد العسكري، مع تزايد حساسية المستثمرين تجاه أي تطورات قد تعيد رسم توقعات النمو والتضخم والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، مدفوعة بتجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاوف من اضطراب إمدادات الخام، بعدما بددت التطورات الميدانية الآمال في انحسار سريع للتوتر في الشرق الأوسط.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا، أو 0.8%، إلى 95.40 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 44 سنتا، أو 0.5%، إلى 90.66 دولارا. وكان الخامان قد سجلا، الثلاثاء، مكاسب تجاوزت 4 دولارات للبرميل.

وشنت الولايات المتحدة خلال الليل سلسلة غارات جوية على أهداف في إيران، فيما ردت طهران بهجمات استهدفت مواقع أميركية في المنطقة، في أحدث تصعيد بين البلدين منذ أسابيع.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجمات الأميركية ستؤدي إلى مزيد من تقييد الحركة عبر مضيق هرمز، الذي يعد ممراً رئيسياً لشحنات النفط العالمية، بينما حذر محللو "آي.إن.جي" من أن تصاعد التوتر يهدد حركة العبور عبر المضيق.

وجاء التصعيد بعد هجمات استهدفت ناقلتي نفط أثناء مغادرتهما مضيق هرمز، ما زاد اضطراب حركة الإمدادات ودفع المتعاملين إلى البحث عن شحنات بديلة من الخام.

الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع

وفي المقابل، تراجع الذهب إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، متأثراً بارتفاع أسعار النفط وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب تمسك الدولار بمستوياته المرتفعة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4304.01 دولارا للأوقية، بحلول الساعة 00:17 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 7 آب/أغسطس، متجها لتسجيل رابع جلسة خسائر متتالية.

كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر 1% إلى 4350.80 دولارا للأوقية، فيما تراجعت الفضة 1% إلى 63.60 دولارا، والبلاتين 1% إلى 1722.23 دولاراً، والبلاديوم 1.4% إلى 1292.21 دولاراً للأوقية.

ويرى محللون أن ارتفاع أسعار النفط يعزز المخاوف من التضخم، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشدداً، الأمر الذي يقلل جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً.

وتترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأميركية، بما في ذلك تقرير التوظيف من مؤسسة "إيه.دي.بي" اليوم الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.