النفط يتراجع مع تصاعد التوتر والذهب يرتفع

تعكس تحركات أسواق الطاقة والمعادن استمرار حساسية المستثمرين تجاه التطورات العسكرية والسياسية في المنطقة، فيما يبقى اتجاه الأسعار مرهونا بمدى اتساع التصعيد وتأثيره في حركة الملاحة وإمدادات الطاقة، إلى جانب مسار السياسة النقدية الأميركية.

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين تداعيات تجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ومدى تأثيرها على إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في الشرق الأوسط.

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وبحلول الساعة 00:29 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا، أو 0.45%، إلى 95.20 دولارا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا، أو 0.26%، إلى 90.77 دولارا.

وتذبذبت أسعار الخامين خلال جلسة التداول السابقة، بين مكاسب بلغت نحو دولارين للبرميل وخسائر وصلت إلى دولار، بعدما سجلا أعلى مستوياتهما منذ 24 يوليو/تموز.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى "آي.جي"، إن تراجع أسعار النفط جاء مع مؤشرات أولية على انحسار حدة التوتر، في ظل عدم تأكيد وقوع تبادل جديد لإطلاق النار منذ منتصف نهار الأربعاء بتوقيت سيدني.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن الحملة العسكرية المتجددة ضد إيران لن تستمر "لفترة طويلة جدًا"، مشيرًا إلى أن القوات الأميركية استهدفت أنظمة رادار وصواريخ إيرانية، إضافة إلى معدات عسكرية قرب مضيق هرمز.

ويظل مضيق هرمز محورًا رئيسيًا في تطورات سوق النفط، إذ أظهرت بيانات أولية لشركة "كبلر" عبور أربع سفن شحن للسلع الأولية للمضيق، الأربعاء، مقابل متوسط يبلغ نحو 13 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة.

وفي المقابل، قالت الولايات المتحدة إن نحو 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز، الاثنين، وهي أكبر كمية من الخام تمر عبر الممر المائي منذ بدء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

وفي أسواق المعادن، ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها الجمعة، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 02:19 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4409.97 دولارا للأوقية، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له في نحو شهر، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 4455.30 دولارًا.

ويعزز انخفاض الدولار جاذبية الذهب للمستثمرين الذين يحوزون عملات أخرى، بينما يترقب السوق بيانات الوظائف الأميركية التي قد تؤثر في توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة "إيه.دي.بي" ارتفاعا معتدلا في وظائف القطاع الخاص الأميركي خلال آب/أغسطس. وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي"، ترى الأسواق حاليا احتمالا بنسبة 62% لرفع أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في "تيستي لايف"، إن تقرير الوظائف قد يكون العامل الأبرز في تحديد اتجاه الأسواق هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن صدور بيانات أضعف من التوقعات قد يدفع الذهب إلى مزيد من الارتفاع.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 65.74 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين بالنسبة ذاتها إلى 1770.88 دولارًا، فيما زاد البلاديوم 0.6% إلى 1354 دولارًا.

وتأتي تحركات الأسواق في ظل استمرار التوتر الجيوسياسي، بينما قالت مصادر إن مسؤولين كبارا في البيت الأبيض يعملون على احتواء التصعيد مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر.