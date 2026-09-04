سعر الديزل في الولايات المتحدة يبلغ مستوى قياسيا بسبب الحرب على إيران

سجل سعر الديزل في الولايات المتحدة عتبة قياسية بلغت 5.85 دولارات للغالون وسط اضطرابات الحرب الأميركية على إيران وإغلاق مضيق هرمز. وارتفع البنزين إلى 4.15 دولارات، مما يضاعف الضغوط الاقتصادية والسياسية على إدارة ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي.

محطة وقود في كاليفورنيا (Getty Images)

سجل سعر الديزل، الوقود الحيوي المستخدم في النقل البري والزراعة والبناء، عتبة قياسية جديدة في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بحسب ما افادت جمعية السيارات الأميركية، وسط اضطرابات ناجمة عن الحرب الأميركية على إيران.

وبلغ سعر الديزل 5,85 دولارات للغالون الواحد، مرتفعا من 3,71 دولارات قبل عام، بحسب الجمعية.

وارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد منذ شنت الولايات المتحدة حربها على إيران، وردّت طهران بإغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي.

وفي محطات الوقود الأميركية، ارتفع سعر البنزين العادي مؤخرا ليصل معدله إلى 4,15 دولارات للغالون.

ولا يزال هذا السعر أقل من أعلى سقف لهذه الفئة وهو 5,05 دولارات، الذي سُجّل العام 2022، وفق الجمعية.

وزادت الحرب في الشرق الأوسط التي لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة، الضغط على إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي.

وكان ترامب قد جعل من تحسين القدرة الشرائية إحدى أولوياته خلال حملته الانتخابية في 2024.