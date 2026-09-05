الأميركيون يواجهون ارتفاعا تاريخيا في أسعار البنزين بسبب حرب إيران

تعاني الأسر الأميركية ضغوطا متزايدة مع ارتفاع أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للغالون، ما يثقل ميزانياتها ويدفع بعض المواطنين إلى تقليص تنقلاتهم وخطط سفرهم، في ظل تداعيات الحرب على إيران واضطراب إمدادات الطاقة.

الأميركيون يعانون ارتفاعا تاريخيا في أسعار الوقود، تجاوزت متوسط الأسعار 4 دولارات للغالون (Getty Images)

يواجه الأميركيون أسعار بنزين مرتفعة بلغت مستويات لم يسبق لها مثيل خلال عطلة عيد العمال، إذ تواصل حرب إيران التسبّب في رفع تكاليف الطاقة، وذلك تزامنا مع انطلاق الحملات السياسية لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

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ورجّح المحلل لدى شركة "غاز بادي"، باتريك دي هان، وصول ​متوسط سعر البنزين على المستوى الوطني إلى 4.03 دولار في عيد العمال، متجاوزا بكثير المستوى القياسي السابق والبالغ 3.83 دولار للغالون، المسجل عام ‌2012.

وكتب دي هان في منشور حديث على مدونته: "على الرغم من أن أسعار البنزين ليست عند أعلى مستوياتها المسجلة على الإطلاق، فإنها وصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق في هذا الوقت المتأخر من السنة، مما يعني أن الأميركيين قد يشهدون لأول مرة متوسط سعر وطني للبنزين يزيد على 4 دولارات للغالون في عيد العمال".

ووفقا لخدمة "غاز بادي" لتتبّع الأسعار، بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة ​حوالي 4.13 دولار للغالون يوم الخميس، بزيادة تقارب دولارا واحدا عن متوسط العام الماضي. ويقول المحللون إن سعر 4 دولارات للغالون يمثل عبئا على ​الكثير من المستهلكين.

وأسعار البنزين من أبرز المؤشرات الاقتصادية بالنسبة إلى المستهلكين الأميركيين، ويمكنها أن تبني سريعا تصوراتهم العامّة عن الاقتصاد. ومع ⁠بقاء الأسعار فوق 4 دولارات للغالون طوال معظم أيام السنة، أصبحت هذه المسألة مصدر قلق يؤرق الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه.

وتعهد ترامب بخفض تكاليف الطاقة. وفي ​الأسابيع الماضية، صعّد انتقاداته لشركات تكرير النفط ومحطات الوقود، متهما إياها بالتربّح من ارتفاع أسعار البنزين. وفي 14 آب/ أغسطس، قال ترامب إن على الأميركيين أن يتأهّبوا لتحمّل "مبلغ ​إضافي بسيط" مقابل البنزين، لضمان عدم تمكن إيران من الحصول على سلاح نووي.

وعادة ما يكون عيد العمال بمثابة عطلة صيفية أخيرة للعديد من الأميركيين، ويسافر كثيرون خلالها برا أو جوا.

وارتفعت أسعار الوقود في محطات البنزين بالتوازي مع أسعار النفط الخام، التي قفزت الأسبوع المنصرم لتتجاوز 90 دولارا للبرميل مجددا، بعد أن أدى تجدد العمل العسكري بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة المخاوف حيال اضطرابات ​إمدادات النفط الخام العالمية.

وزادت كذلك أسعار نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ومن أسباب ذلك الهجمات المستمرة على مصافي التكرير الروسية التي أثارت مخاوف بشأن اضطراب ​الإمدادات.

وتتحرك أسعار بيع الوقود بالتجزئة والنفط عادة في الاتجاه نفسه، لأن الخام يكوّن العنصر الرئيس في تكلفة إنتاج الوقود.

وقالت راندي أوبراين (57 عاما) في أثناء تعبئة شاحنتها بالوقود في إحدى المحطات بالقرب ‌من إيفرغرين، ⁠بولاية كولورادو: "الأمر خارج عن السيطرة تماما".

وسجلت ولايات كولورادو ويوتا وأيداهو ومونتانا ووايومنغ وداكوتا الشمالية بعضا من أعلى معدلات ارتفاع الأسعار منذ بدء الحرب، فيما تشهد كاليفورنيا وهاواي وواشنطن حاليا أعلى متوسط لأسعار البنزين في البلاد.

تقليص خطط السفر في العطلة

وقالت أوبراين، التي تقود شاحنتها لمدة 40 دقيقة ذهابا وإيابا يوميا للعمل في متجر "هوم ديبوت": "لا أستطيع تحمل تكلفة تزيد على 15 دولارا للبنزين حاليا".

وتعزو أوبراين ارتفاع الأسعار جزئيا إلى زيادة صادرات النفط الخام والوقود من الولايات المتحدة، بعد بدء الحرب مع إيران التي دفعت دولا عديدة نجو الاستيراد ​من الولايات المتحدة للحصول على إمدادات ​الوقود.

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، ارتفعت صادرات ⁠المنتجات المكررة بأكثر من 10% مقارنة بالعام الماضي.

ومع ارتفاع تكلفة حتى أبسط مشتريات البقالة، وتزايد الضغوط على ميزانيات الأسر، قالت ماديسون مور (28 عاما) التي تعيش في هيوستن، إنها ستقلص خطط سفرها في عطلة عيد العمال.

وأضافت مور في أثناء تعبئة سيارتها بالوقود ​في محطة "لشل" في هيوستن: "كان من السهل دائما حزم الأمتعة في السيارة والذهاب إلى غالفستون وارتياد الشاطئ وإقامة حفل شواء ​أو ما شابه، لكنّ ⁠الناس لم يعودوا يرغبون في التنقل بهذه الطريقة".

وقال محلل الأبحاث في شركة "وود ماكنزي" الاستشارية، كوان دوسموراتوف، إن استمرار ارتفاع أسعار البنزين يعود في المقام الأول إلى مشكلة المعروض.

وأدت المخاوف بشأن تعطل شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط وهوامش التكرير، في حين ساهمت الهجمات على المصافي الروسية في تقليص مخزونات الوقود في العموم.

وذكرت إدارة معلومات ⁠الطاقة، يوم الأربعاء ​الماضي، أن مخزونات البنزين الأميركية انخفضت 1.2 مليون برميل في الأسبوع السابق إلى 205.7 مليون برميل. ​في حين بلغ المتوسط المسجل لشهور آب/ أغسطس على مدى 5 سنوات 217.6 مليون برميل.

وارتفعت أسعار المنتجات المكررة الأخرى بحدّة أيضا، وسجلت أسعار الديزل في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مستوى قياسيا مرتفعا جديدا، ومن ​المتوقع أن يدفع المسافرون جوا خلال عطلة عيد العمال 20% أكثر مقابل التذاكر مقارنة بالعام الماضي، بحسب جمعية السيارات الأميركية.