جسران فوق البوسفور.. تركيا توسّع برنامج الخصخصة

من شأن نقل حقوق تشغيل هذه الشبكة لمدة ثلاثة عقود أن يجعل عملية الخصخصة واحدة من أبرز ملفات البنية التحتية التركية.

أقرت تركيا خصخصة تشغيل عدد من الجسور والطرق السريعة التابعة للدولة لمدة 30 عامًا، بينها جسرا "شهداء 15 تموز" و"السلطان محمد الفاتح" في إسطنبول، اللذان يشكلان اثنين من أبرز المعابر التي تربط قارتي أوروبا وآسيا عبر مضيق البوسفور.

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وجاء القرار بموجب مرسوم رئاسي وقعه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ونشر في الجريدة الرسمية، السبت، ضمن سلسلة قرارات صادرة عن إدارة الخصخصة التركية. وينص على المضي في خصخصة تشغيل الجسور والطرق المشمولة.

ومن شأن نقل حقوق تشغيل هذه الشبكة لمدة ثلاثة عقود أن يجعل عملية الخصخصة واحدة من أبرز ملفات البنية التحتية التركية، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والمرورية للجسرين والطرق المشمولة، غير أن القيمة المالية النهائية للعقود وهوية المشغلين ستتضحان مع تقدم إجراءات الخصخصة والمناقصات.

وحاولت تركيا بيع حقوق التشغيل للجسرين قبل أكثر من عقد من الزمن، لكن إردوغان، الذي كان رئيس وزراء البلاد في ذلك الوقت، رفض العرض الفائز الذي تبلغ قيمته 7ر5 مليار دولار بوصفه قليل للغاية.

وتعبر مئات الآلاف من المركبات يوميًا الجسرين، وهما من المعالم البارزة في اسطنبول.

وبموجب القرار، حُددت مدة عقود الخصخصة بـ30 عامًا، على أن تُستكمل إجراءاتها في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ ديسمبر 2031. وتبقى إدارة الطرق والجسور وصيانتها في يد المديرية العامة للطرق السريعة إلى حين استكمال إجراءات الخصخصة وتسليم التشغيل وفق العقود التي ستبرم لاحقًا.

جسران استراتيجيان في إسطنبول

ويشمل القرار جسر "شهداء 15 تموز"، المعروف سابقًا باسم جسر البوسفور، وجسر السلطان محمد الفاتح، وهما من أهم منشآت النقل في إسطنبول، ويربطان الجانب الأوروبي للمدينة بالجانب الآسيوي.

ولا يشمل القرار جسر السلطان ياووز سليم، وهو الجسر الثالث فوق البوسفور، إذ إن الجسرين المشمولين بالقرار هما الجسران الخاضعان حاليًا لإدارة المديرية العامة للطرق السريعة. وتظهر بيانات المديرية أن جسري شهداء 15 تموز والسلطان محمد الفاتح يخضعان لنظام رسوم مرور في الاتجاهين.

الملكية تبقى للدولة

ولا تعني الخطوة بيع الجسور أو الطرق ونقل ملكيتها إلى شركات خاصة؛ إذ يتعلق القرار بخصخصة حقوق التشغيل لفترة زمنية محددة، فيما تبقى ملكية المنشآت للدولة التركية.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بعدما أثار الحديث خلال الفترة الماضية عن خصخصة الجسور والطرق جدلاً في تركيا واستخدمت بعض التغطيات تعبير "بيع الجسور". وكانت الرئاسة التركية قد أكدت سابقًا أن نقل ملكية الطرق والجسور ليس مطروحًا، وأن ما تجري دراسته هو إسناد حقوق التشغيل والصيانة إلى القطاع الخاص لمدة محددة.

ويحدد القرار الجديد بصورة عملية الإطار الزمني لهذه العملية، إذ تصل مدة عقود الخصخصة إلى 30 عامًا.

ومن المنتظر أن تحدد إجراءات الخصخصة والمناقصات اللاحقة الشركات أو التحالفات التي ستتولى التشغيل والشروط المالية والتشغيلية المرتبطة بالعقود، فيما لا يعني صدور القرار أن حقوق تشغيل الجسرين والطرق انتقلت بالفعل إلى جهة خاصة حتى الآن.

انتقادات المعارضة

وأثار القرار ردود فعل من المعارضة التركية؛ إذ انتقد النائب عن حزب "يني" دنيز يافوز يلماز منح حقوق التشغيل لفترة طويلة، معتبرًا أن الإيرادات التي تحققها هذه الأصول ينبغي أن تبقى في الخزينة العامة.