الدولار تحت الضغط والذهب مستقر ترقبا لبيانات التضخم الأميركية

تتحرك الأسواق بحذر مع تزايد الرهانات على قرار الفائدة الأميركية، فيما يحد اتساع احتمالات التشديد النقدي عالميا من قدرة الدولار على تحقيق مكاسب قوية. وفي المقابل، يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية باعتبارها المؤشر الأبرز لتحديد اتجاه العملات والذهب.

ظل الدولار تحت الضغط، الإثنين، رغم ارتفاع توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية، في وقت عزز فيه تصاعد التوتر في الشرق الأوسط المخاوف من اتساع الضغوط التضخمية عالميا، بما قد يدفع بنوكا مركزية إلى تشديد سياساتها النقدية.

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وتأثرت العملة الأميركية أيضا بتحسن الإقبال على الين الياباني، إلى جانب المخاوف المرتبطة بارتفاع الدين الأميركي وعدم وضوح اتجاه السياسات الاقتصادية.

وتحركت أسواق العملات في نطاق محدود مع إغلاق الأسواق الأميركية بسبب عطلة، فيما واجه الدولار صعوبة في الحفاظ على المكاسب التي حققها عقب صدور بيانات قوية للوظائف الأميركية يوم الجمعة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.07 بالمئة إلى 99.09 نقطة، بينما ارتفع اليورو قليلا إلى 1.1618 دولار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3519 دولار. وصعد الين بأكثر من 0.2 بالمئة إلى 155.88 للدولار، بعد توقعات برفع بنك اليابان أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري.

ورفع المتعاملون احتمالات خفض الفائدة الأميركية إلى نحو 57-58 بالمئة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول، مع ترقب بيانات التضخم التي ستصدر هذا الأسبوع لتحديد اتجاه السياسة النقدية.

وقال محللون إن قراءة مرتفعة للتضخم قد تعزز فرص رفع الفائدة وتدعم الدولار، لكن تشديد البنوك المركزية الكبرى الأخرى قد يحد من قدرته على تحقيق مكاسب جديدة.

وفي سوق المعادن، استقرت أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأميركية بحثا عن مؤشرات على مسار الفائدة. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4424.40 دولارا للأوقية، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 4471.60 دولارا.

وكان الذهب قد تراجع عقب صدور بيانات الوظائف الأميركية القوية، التي أظهرت تسارع نمو الوظائف في أغسطس/آب واستقرار البطالة عند 4.1 بالمئة، ما أبقى احتمالات رفع الفائدة قائمة.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة، والتي قد تحدد إلى حد كبير اتجاه الدولار والذهب في الفترة المقبلة.