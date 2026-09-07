للأسبوع الثاني على التوالي: سعر الديزل بالولايات المتحدة يسجل مستوى قياسيا جديدا بفعل حرب إيران

سجل متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسيا عند 5.90 دولارات للغالون، بزيادة نحو 30 سنتا خلال أسبوع، متأثرا بتداعيات حرب إيران.. وامتد الغلاء إلى البنزين فارضا ضغوطا إضافية على ترامب قبل الانتخابات النصفية المرتقبة.

ارتفع متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة اليوم الإثنين إلى مستوى قياسي جديد، وفق جمعية السيارات الأميركية، مدفوعا بالحرب على إيران التي تواصل زعزعة استقرار تدفقات المشتقات النفطية، وأعمال التكرير في منطقة الخليج.

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وأوضحت الجمعية أن سعر الديزل، المستخدم على نطاق واسع في النقل البري والزراعة والبناء، بلغ 5,9015 دولارات للغالون، بزيادة نحو 30 سنتا عن متوسطه قبل أسبوع واحد فقط.

ويزيد الارتفاع الحاد في أسعار الوقود منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران قبل 6 أشهر، الضغوط على الرئيس دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكان ترامب قد تعهد بالتصدي لارتفاع تكاليف المعيشة، لكن الحرب المستمرة على طهران أثرت بشدة في حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، ما دفع أسعار الوقود إلى الارتفاع عموما.

وكان متوسط سعر الديزل يبلغ 3,71 دولارات فقط قبل عام، فيما بات ارتفاع الأسعار يضغط على المزارعين وسائقي الشاحنات الذين قد يضطرون إلى تحميل المستهلكين جزءا من هذه الزيادة.

وبلغ متوسط سعر البنزين العادي 4,15 دولارات للغالون الإثنين، وهو اليوم الذي يسافر فيه ملايين الأميركيين عادة بالسيارة بمناسبة عطلة عيد العمال، بعدما كان يناهز 3,20 دولارات في المتوسط قبل عام.

وتسجل ولايات غربي الولايات المتحدة أسعارا أعلى، إذ بلغ سعر البنزين العادي 5,86 دولارات في كاليفورنيا و4,54 دولارات في أريزونا، وفق جمعية السيارات الأميركية.