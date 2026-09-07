مصانع أوروبا مهددة بخسارة 300 ألف وظيفة وسط تصاعد المنافسة الصينية

سبق للاتحاد الأوروبي أن اتخذ إجراءات تجارية ضد بعض الواردات الصينية، إذ فرض رسومًا على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين في 2024، ثم رفع في حزيران/يونيو الماضي الرسوم المفروضة على واردات الصلب الأجنبية...

حذرت هيئة صناعية أوروبية بارزة من احتمال فقدان نحو 300 ألف وظيفة في قطاع التصنيع داخل الاتحاد الأوروبي خلال ما تبقى من عام 2026، إذا لم تتحرك بروكسل لمواجهة التوسع المتزايد للمكونات الصينية داخل سلاسل التوريد الأوروبية.

وتوقعت "يوروميتال" تسارع وتيرة خسائر الوظائف الصناعية في الأشهر المقبلة، في ظل اشتداد المنافسة مع الصين، التي تسجل فائضًا تجاريًا قياسيًا مع الاتحاد الأوروبي يناهز مليار يورو يوميًا.

وتعتزم الهيئة تنظيم احتجاج في بروكسل، الإثنين، يتضمن موكبًا يحمل 10 توابيت رمزية حول مقر المفوضية الأوروبية، كُتبت عليها عبارات من بينها "القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي" و"الوظائف الصناعية" و"المصانع الأوروبية"، في خطوة تهدف إلى التحذير من تراجع القاعدة الصناعية للقارة.

ويخشى مصنعون أوروبيون من أن المفوضية لا تدرك بالكامل أثر التوسع الصيني داخل سلاسل التوريد، خصوصًا عبر بيع المكونات التي تدخل في صناعات أوروبية متعددة.

وقال رئيس "يوروميتال"، ألكسندر يوليوس، إن الصين تسعى بصورة واضحة إلى تجاوز دورها كمورد للمواد الخام، والانتقال إلى موقع المورد للمنتجات النهائية والمكونات الحيوية، بما يمنحها نفوذًا أوسع على سلاسل التوريد والقيمة المضافة المرتبطة بها.

ودعا يوليوس المفوضية الأوروبية إلى تقييم أعمق لتأثير الصادرات الصينية على مستوى المكونات، بما يشمل المعادن والمواد الكيميائية المستخدمة في نحو 90% من أنشطة التصنيع.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن اتخذ إجراءات تجارية ضد بعض الواردات الصينية، إذ فرض رسومًا على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين في 2024، ثم رفع في حزيران/يونيو الماضي الرسوم المفروضة على واردات الصلب الأجنبية.

كما وصف مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، الاختلال السنوي البالغ نحو 360 مليار يورو في التجارة مع الصين بأنه غير قابل للاستمرار، في وقت اتفق فيه الجانبان على إجراء محادثات لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في تشرين الأول/أكتوبر، بهدف الحد من مخاطر اندلاع حرب تجارية.

وأشار يوليوس إلى أن الخسائر المتزايدة في الوظائف الصناعية، ولا سيما في دول مثل ألمانيا، تعكس أزمة أعمق تتعلق بانتقال الإنتاج إلى خارج أوروبا أو تعثر الشركات المحلية، معتبرًا أن النقاش السياسي لا يركز بما يكفي على الأسباب الهيكلية لهذه التحولات.

ووفق "يوروميتال"، تواجه شركات المعادن الأوروبية أعباء متزايدة ناجمة عن الرسوم على واردات الصلب وتكاليف الانبعاثات الكربونية المفروضة على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.

في المقابل، قال يوليوس إن مكونات مصنعة في الصين لا تتحمل الأعباء نفسها، مضيفًا أن ذلك، إلى جانب ما وصفه بانخفاض قيمة اليوان الصيني، يصعّب على الشركات الأوروبية منافسة نظيراتها الصينية.

وأضاف أن الضغوط المرتبطة بعوائد المساهمين تدفع الشركات إلى مواصلة شراء المكونات من الصين، بغض النظر عن الخطاب السياسي الصادر عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وحذرت "يوروميتال" من أن خروج أنشطة التصنيع من أوروبا لا يؤدي فقط إلى خسارة الإنتاج، بل يمتد أثره إلى تراجع الاستثمار والمعرفة الصناعية والقدرة الاقتصادية على الصمود على المدى الطويل.

وكان تحليل أعدته المفوضية الأوروبية في حزيران/يونيو قد قدّر أن ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة العالمية قد يقودان إلى خسارة أكثر من مليون وظيفة، من بينها 100 ألف وظيفة أعلنت شركة "فولكسفاغن" الألمانية الأسبوع الماضي أنها تعتزم الاستغناء عنها بحلول 2030.

وفي المقابل، تتهم الصين الاتحاد الأوروبي بصورة متكررة باتباع سياسات حمائية، وسبق أن هددت باتخاذ إجراءات مضادة إذا وسعت بروكسل القيود المفروضة على الشركات أو المنتجات الصينية.

ومنذ ذلك الحين، توصل الجانبان إلى هدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر، في محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد بينهما.