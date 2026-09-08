الديزل يسجل سعرًا قياسيًا في أميركا وسط تداعيات الحرب على إيران

يعكس الارتفاع المتسارع في أسعار الوقود اتساع التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران، مع استمرار الاضطراب في حركة الشحن عبر الخليج وتأثر تدفقات الطاقة، بما يزيد الضغوط على تكاليف النقل والإنتاج والمعيشة في الولايات المتحدة...

سجل متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسيًا جديدًا الاثنين، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وتأثر حركة المشتقات النفطية وعمليات التكرير في منطقة الخليج.

وبحسب جمعية السيارات الأميركية، ارتفع متوسط سعر غالون الديزل إلى 5.9015 دولارات، بزيادة تقارب 30 سنتًا خلال أسبوع واحد. ويُستخدم الديزل على نطاق واسع في قطاعات النقل البري والزراعة والبناء، ما يوسع التداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعاره.

ويأتي صعود أسعار الوقود بعد نحو ستة أشهر من بدء الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي أثرت بشدة على حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أبرز الممرات العالمية لإمدادات الطاقة.

ويضيف ارتفاع الأسعار ضغوطًا سياسية على الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في وقت كان قد تعهد فيه بالعمل على خفض تكاليف المعيشة.

وكان متوسط سعر غالون الديزل يبلغ 3.71 دولارات قبل عام، ما يعني أن الزيادة الحالية باتت تشكل عبئًا متزايدًا على المزارعين وشركات النقل وسائقي الشاحنات، وسط احتمالات انتقال جزء من التكاليف الإضافية إلى أسعار السلع التي يدفعها المستهلكون.

ولم تقتصر الزيادات على الديزل، إذ بلغ متوسط سعر البنزين العادي في الولايات المتحدة 4.15 دولارات للغالون الاثنين، الموافق عطلة عيد العمال التي تشهد عادة حركة سفر واسعة بالسيارات، مقارنة بنحو 3.20 دولارات قبل عام.

وسجلت الولايات الواقعة في غرب البلاد مستويات أعلى من المتوسط الوطني، إذ وصل سعر غالون البنزين العادي في كاليفورنيا إلى 5.86 دولارات، فيما بلغ 4.54 دولارات في أريزونا، وفق بيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويعكس الارتفاع المتسارع في أسعار الوقود اتساع التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران، مع استمرار الاضطراب في حركة الشحن عبر الخليج وتأثر تدفقات الطاقة، بما يزيد الضغوط على تكاليف النقل والإنتاج والمعيشة في الولايات المتحدة.