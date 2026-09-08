النفط يلامس 100 دولار بعد هجمات الحوثيين على السعودية

تسببت هجمات الحوثيين التي استهدفت منشآت نفطية في السعودية بارتفاع أسعار النفط ليلامس 100 دولار للبرميل، إذ بلغ برميل نفط برنت بحر الشمال 97,92 دولارا.

تصاعدة أعمدة الدخان من مصفاة نفط تابعة لأرامكو في السعودية إثر هجوم حوثي (Gettyimages)

ارتفع النفط مجددا الثلاثاء ليلامس 100 دولار للبرميل بعد سلسلة هجمات نفذها الحوثيون في اليمن على مناطق في جنوب السعودية من بينها منشآت نفطية.

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وحقق برميل نفط برنت بحر الشمال، المرجعي عالميا، مكاسب تناهز 1% ليبلغ 97,92 دولارا للبرميل، بعدما وصل خلال التداولات إلى 99,46 دولارا. أما خام غرب تكساس الوسيط المرجعي أميركيا، فسجّل 93,03 دولارا.

وأعلن الحوثيون إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على جنوب السعودية، مستهدفين مواقع تابعة لمجموعة "أرامكو" في أبها ونجران وجازان، إضافة إلى قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.

ورأى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن "اليد الإيرانية" تقف خلف هذه الهجمات على المملكة، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم.

وأكدت الرياض، أن الهجمات أسفرت عن إصابة أكثر من 70 شخصا بجروح، واندلاع حرائق وتوقف بعض العمليات التشغيلية.

وفي اليمن، أفادت مصادر عسكرية بمقتل أكثر من 500 شخص منذ أطلق الحوثيون الخميس هجوما واسع النطاق تقول الحكومة المدعومة من الرياض إن هدفه السيطرة على مناطق محاذية لمضيق باب المندب. وقد يؤدي تحكّم الحوثيين بباب المندب، إلى زيادة الضغوط على السعودية في مجال تصدير النفط بحرا، في ظل القيود التي تفرضها طهران على مضيق هرمز منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في شباط/ فبراير.

ورأى المحلل في شركة "غلوبال ريسك مانجمنتأرنه لوهمان راسموسن، أنه حتى في حال عدم منع مرور السفن عبر مضيق باب المندب "فإن تشديد القيود، وارتفاع المخاطر العسكرية، وزيادة تكاليف التأمين قد يقلّص القدرة التصديرية الفعلية لمنطقة الخليج".

ودفع غياب أي تحسن في الوضع العديد من الخبراء إلى مراجعة توقعاتهم، وترجيح ارتفاع أسعار الخام. وحذّر مصرف "غولدمان ساكس" الأميركي من أن إطالة أمد النزاع قد تدفع سعر برنت إلى تجاوز عتبة 120 دولارا للبرميل.