بيع سندات لـ30 عامًا: بريطانيا تغرق في أعلى كلفة اقتراض منذ 1998

من شأن استمرار كلفة الاقتراض عند هذه المستويات أن يقلص هامش الحكومة المتاح للالتزام بقواعدها المالية، ما يزيد التحديات أمام وزير الخزانة جون هيلي في إدارة المالية العامة...

دفعت بريطانيا أعلى كلفة اقتراض مسجلة منذ إنشاء مكتب إدارة الدين الحكومي عام 1998، بعدما باعت الثلاثاء سندات حكومية لأجل 30 عامًا بعائد بلغ 5.8168%، وسط اضطرابات في أسواق السندات تزيد الضغوط على المالية العامة.

وبحسب "رويترز"، باعت الحكومة البريطانية سندات بقيمة 4.25 مليارات جنيه إسترليني تستحق في 2056، في عملية شهدت طلبًا قويًا رغم ارتفاع العائد الذي طالب به المستثمرون.

ويفوق العائد المسجل في العملية مستوى 5.4047% الذي طُرحت به سندات مماثلة في أيار/مايو 2025، ويأتي بعد موجة بيع شهدتها سوق السندات البريطانية الأسبوع الماضي، دفعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى لها منذ 1998.

ومن شأن استمرار كلفة الاقتراض عند هذه المستويات أن يقلص هامش الحكومة المتاح للالتزام بقواعدها المالية، ما يزيد التحديات أمام وزير الخزانة جون هيلي في إدارة المالية العامة.

وتلقت بريطانيا عروض شراء تجاوزت قيمتها 85 مليار جنيه إسترليني مقابل السندات المطروحة بقيمة 4.25 مليارات جنيه، ما أتاح للحكومة الاختيار بين عدد كبير من العروض، رغم اضطرارها في النهاية إلى دفع عائد مرتفع.

وقال مدير الاستثمار في إدارة أسعار الفائدة لدى "Aberdeen Investments"، ماثيو أميس، إن عملية الطرح شكّلت اختبارًا مهمًا لصحة سوق السندات الحكومية البريطانية، خصوصًا في ظل ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل وانخفاض إصدار الدين طويل الأجل في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن ضعف الطلب على الطرح كان سيؤدي إلى مزيد من الضغط على العوائد والمالية العامة، إلا أن إعادة فتح سندات 2056 لاقت إقبالًا جيدًا، بما يشير إلى استمرار الطلب القوي على السندات البريطانية عند مستويات العائد الحالية.

وتعود موجة البيع الأخيرة في أسواق السندات إلى عدة عوامل، من بينها المخاوف من أن يدفع التضخم المرتفع البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة، والقلق من ضعف انضباط الإنفاق العام في بعض الدول، إلى جانب المنافسة على التمويل من شركات الذكاء الاصطناعي التي تصدر ديونًا لتمويل توسع مراكز البيانات.

ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأسواق موقف بنك إنجلترا من برنامج التشديد الكمي، وسط نقاش بشأن ما إذا كان سيواصل بيع السندات الحكومية بالوتيرة السنوية الحالية البالغة 70 مليار جنيه إسترليني، أو يتجه إلى إبطائها لتخفيف الضغوط على العوائد طويلة الأجل.