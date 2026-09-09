أسعار الغاز في أوروبا تقفز لأعلى مستوياتها منذ 2023 بسبب أزمة هرمز

شهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا كبيرا بلغ 4.1% لتصل إلى نحو 92 دولارا لكل ميغاواط/ الساعة، إثر إغلاق مضيق هرمز وإلحاق ضرر كبير بسلاسل التوريد، ويأتي هذا الارتفاع وسط استعدادات أوروبا لملء مخزوناتها استعدادا لفصل الشتاء.

قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، الأربعاء، بنسبة 4.1%، مع استمرار تداعيات أزمة مضيق هرمز وتضرر سلاسل الإمداد، وبالتزامن مع تواصل الأعمال العسكرية في إيران والخليج، فيما تسعى الدول الأوروبية إلى تعزيز مخزوناتها استعدادا لفصل الشتاء المقبل.

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وارتفعت أسعار الغاز، وفق مؤشر "تي تي إف" الأوروبي المرجعي، بنسبة 4.1% لتصل إلى نحو 79 يورو (91.64 دولارا) لكل ميغاواط/ ساعة، بحلول الساعة 10:40 ت.غ، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 2023.

ويأتي ارتفاع الأسعار في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية إلى ملء مخزوناتها من الغاز قبل حلول الشتاء، فيما تراجعت مستويات التخزين خلال آب/ أغسطس الماضي إلى نحو 57% من إجمالي الطاقة التخزينية، وهو أدنى مستوى لهذه الفترة منذ عام 2011.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية في شهر تموز/ يوليو الماضي من أن أي تأخير إضافي في استئناف صادرات الغاز من منطقة الخليج، ينذر باستمرار شح الإمدادات لفترة أطول.

وأشارت الوكالة إلى أن استمرار تعطل الإمدادات سينعكس على الدول المستوردة، ومن بينها الدول الأوروبية التي تسعى إلى إعادة ملء مخزوناتها استعدادا لفصل الشتاء.

وتأتي هذه الأزمة ضمن تداعيات الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، في الثامن والعشرين من شهر شباط/ فبراير الماضي، إذ أدت إلى إغلاق مضيق هرمز الحيوي الذي يمر منه عادة خُمس صادرات النفط والغاز المسال إلى العالم، ما سبّب أزمة في إمدادات الطاقة عالميا.