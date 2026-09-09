النفط يواصل الصعود والذهب يرتفع مع تصاعد المواجهة الأميركية الإيرانية

تواصل أسواق الطاقة والمعادن التفاعل مع تصاعد المواجهة الأميركية الإيرانية، وسط مخاوف من اتساع تداعياتها على إمدادات النفط وحركة الملاحة في الخليج. وفي المقابل، يحافظ الذهب على مكاسبه بدعم من ضعف الدولار وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة.

قفزت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مواصلة ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي، مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران واتساع نطاق الهجمات في منطقة الخليج، وسط مخاوف متزايدة بشأن إمدادات الطاقة.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.57 دولار، أو 1.6%، إلى 99.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.60 دولار، أو 1.72%، إلى 94.63 دولار.

وبذلك يكون خام برنت قد ارتفع بنحو 25% منذ مطلع أغسطس/آب، مع تراجع الآمال في التوصل إلى تسوية دائمة للحرب المستمرة منذ ستة أشهر، وتجدد القتال على نحو يهدد بتوسيع نطاق الصراع وانعكاساته على أسواق الطاقة.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه شن هجمات صاروخية على مدمرتين أميركيتين وعلى ما وصفها بقاعدة أميركية في منطقة الأزرق بالأردن، رداً على هجمات أميركية استهدفت ناقلات نفط إيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن القوات المسلحة أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا، تمكنت من اعتراض وتدمير 18 منها، بينما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية، من دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي المقابل، حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، طهران من أن واشنطن ستواصل استهداف ناقلات النفط الإيرانية رداً على محاولات مهاجمة السفن الحربية الأميركية.

وقال روبيو للصحافيين خلال زيارة إلى كولومبيا إن إيران تواصل محاولاتها لضرب سفن البحرية الأميركية، مضيفاً أن كل محاولة من هذا النوع ستقابل باستهداف ناقلات نفط إيرانية.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت، أمس الثلاثاء، أن قواتها دمرت خمس ناقلات نفط خام إيرانية في الثامن من أيلول/سبتمبر، بعد محاولات لمهاجمة سفينة حربية أميركية بصواريخ باليستية خلال اليومين السابقين.

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية التي قد تقدم مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4372.19 دولارا للأوقية بحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم كانون الأول/ ديسمبر 0.5% إلى 4416 دولارا.

وجاء ارتفاع الذهب بالتزامن مع تراجع طفيف للدولار، ما يجعل المعدن النفيس المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كبير محللي السوق في شركة أواندا، كلفين وونغ، إن سوق الذهب تشهد صراعاً قصير الأجل بين المراهنين على ارتفاع الأسعار والمراهنين على انخفاضها، مرجحاً استمرار حالة التذبذب حتى نهاية الأسبوع بالتزامن مع صدور بيانات التضخم الأميركية.

وأوضح وونغ أن توقعات تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسة نقدية أكثر تشدداً تضغط على أسعار الذهب، في حين تواصل المخاوف من تراجع قيمة الدولار والعجز المالي دعم الطلب على المعدن النفيس باعتباره أداة للتحوط.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي غداً الخميس، على أن تتبعها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة، وسط متابعة حثيثة لأي مؤشرات قد تؤثر في توقعات أسعار الفائدة الأميركية.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 66 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 1% إلى 1831.76 دولارا، بينما تراجع البلاديوم 0.3% إلى 1344.69 دولارا.