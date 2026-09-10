النفط يقفز لأكثر من 6% وبرنت يتجاوز 107 دولارات

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6%، ليجري تداول خام برنت عند 107.63 دولارات للبرميل بحلول الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش، مع تزايد مخاوف الأسواق بشأن إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 6%، الخميس، وتجاوز خام برنت 107 دولارات للبرميل، وسط تصاعد المخاوف من اضطراب إمدادات الخام مع تزايد الهجمات على السفن وناقلات النفط في منطقة الشرق الأوسط.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بنحو 6.3%، ليجري تداوله عند 107.63 دولارات للبرميل بحلول الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش.

ويأتي الارتفاع مع تزايد مخاوف الأسواق بشأن إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران والهجمات على ناقلات وسفن في المنطقة.

وفي وقت سابق الخميس، وصل الحوثيون إلى ميناء المخا الإستراتيجي القريب من مضيق باب المندب، ما زاد المخاوف بشأن حركة الملاحة في أحد مسارات نقل الطاقة والتجارة بالبحر الأحمر.

واستهدف الجيش الأميركي، الأربعاء، 5 ناقلات نفط إيرانية، بعد إطلاق طهران صواريخ باليستية باتجاه سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية.

كما حذرت إيران أطقم سفن قرب موانئ كويتية وبحرينية من البقاء على متنها، ما عزز المخاوف بشأن أمن الملاحة وشحنات النفط في المنطقة.

ويراقب المتعاملون في الأسواق عن كثب التطورات في مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من شحنات النفط الخام والمنتجات البترولية العالمية.

ومن شأن أي اضطراب طويل الأمد في حركة ناقلات النفط عبر المضيق أن يؤدي إلى تشديد الإمدادات العالمية ودفع أسعار الطاقة إلى مزيد من الارتفاع.

كما تلقت أسعار النفط دعما من تعافي الطلب في الصين، إذ دفعت اضطرابات الإمدادات في منطقة الخليج شركات التكرير الصينية إلى البحث عن خام بديل من منتجين في إفريقيا وكندا وأميركا اللاتينية.

ومن المتوقع أن يؤدي التحول نحو موردين أكثر بعدا إلى زيادة تكاليف النقل ورفع حدة المنافسة على أنواع الخام المنتجة خارج منطقة الشرق الأوسط.