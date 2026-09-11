إمدادات النفط السعودية عند أدنى مستوى في أكثر من 3 عقود

هبطت إمدادات النفط السعودية لـ6 ملايين برميل يوميا بآب/ أغسطس لتسجل أدنى مستوى منذ عقود، إثر هجمات حوثية وعراقية استهدفت جازان وبقيق والملاحة، بينما خفضت وكالة الطاقة توقعاتها لإمدادات الرياض بـ2026، وسط تباطؤ تعافي إنتاج الخليج.

انخفضت إمدادات السعودية من النفط الخام، بمقدار 2.3 ​مليون برميل يوميا على أساس شهري لتصل إلى ستة ‌ملايين برميل يوميا في آب/ أغسطس، لتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة عقود، بحسب ما قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى الهجمات التي استهدفت منشآت طاقة ​في البلاد.

وذكرت الوكالة في تقرير، أن هذا الانخفاض ​حدث بعد استهداف فصائل مرتبطة بحركة الحوثي اليمنية ⁠سفنا مارة عبر مضيق باب المندب، ومصفاة جازان ​السعودية، وسفنا بالقرب من ينبع، بالإضافة إلى قيام فصائل ​مدعومة من إيران في العراق باستخدام طائرات مسيرة لاستهداف موقع معالجة النفط في بقيق السعودية.

وجاء تقييم الوكالة للإمدادات السعودية في ​آب/ أغسطس، أقل من تقدير الرياض نفسها، التي أبلغت ​منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بأنها زودت السوق بنحو 7.122 مليون برميل ‌يوميا ⁠الشهر الماضي، وبأنها أنتجت 6.238 مليون برميل يوميا في الشهر نفسه، وهو رقم مشابه لكمية الإمدادات التي أوردتها الوكالة.

وعدلت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لإمدادات ​النفط الخام السعودي ​في عام ⁠2026، بخفض 885 ألف برميل يوميا إلى 7.6 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى تأخر ​انتعاش الإنتاج في دول الخليج بالشرق الأوسط.

​وأضافت ⁠الوكالة أن شحنات النفط الخام السعودي، ومن بينها تلك الواردة من البحر الأحمر، وما يعرف "بعمليات النقل البحري غير المعلنة"، ⁠انخفضت ​1.1 مليون برميل يوميا على أساس ​شهري، لتصل إلى 3.5 مليون برميل يوميا، وتراجعت المخزونات أيضا 400 ألف ​برميل يوميا.