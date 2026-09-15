الديزل في أميركا يسجل أسعارا تاريخية للأسبوع الثالث على التوالي

تواصل أسعار الديزل في الولايات المتحدة الأميركية تسجيل مستويات قياسية للأسبوع الثالث على التوالي، إذ اقتربت الأسعار من 6,27 دولارا للغالون (3.78 لتر) مقارنة بـ3,71 دولارات للغالون قبل عام، كما امتد الغلاء ليصل إلى البنزين.

سجل سعر الديزل في الولايات المتحدة سعرا قياسيا جديدا اليوم الثلاثاء، إذ اقترب من 6,27 دولارا للغالون، وذلك في ظل استمرار التوترات في الخليج والهجمات التي تشنها أوكرانيا على مصافي النفط الروسية.

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وبلغ متوسط سعر الغالون (أي ما يعادل 3,78 لتر) 6,2694 دولارا، وفق بيانات "الجمعية الأميركية للسيارات" (AAA).

ويثير هذا الارتفاع في الأسعار استياء واسعا في الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن يؤثر في نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، المقررة في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر.

وفي هذا السياق، يتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران بالوقوف وراء محاولة "يائسة للتأثير في الانتخابات" من خلال رفع أسعار النفط.

وبدأ الديزل تسجيل أسعار قياسية في الرابع من أيلول/ سبتمبر الجاري، بعدما بلغ سعر الديزل 5,85 دولارات للغالون الواحد، مرتفعا من 3,71 دولارات قبل عام، بحسب "الجمعية الأمركية للسيارات".

وفي السابع من أيلول/ سبتمبر من الشهر ذاته، سجل الديزل سعرا قياسيا جديدا، إذ وصل متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة إلى 5.90 دولارات للغالون، بزيادة نحو 30 سنتا خلال أسبوع؛ متأثرا بتداعيات حرب إيران من إغلاق مضيق هرمز ونقص إمدادات الطاقة، إلى جانب الضغوط التي تفرضها الحرب الروسية الأوكرانية على أسواق الطاقة.

ويُستخدم الديزل على نطاق واسع في النقل البري والزراعة والبناء في الولايات المتحدة، وبات ارتفاع الأسعار يضغط على المزارعين وسائقي الشاحنات، الذين قد يضطرون إلى تحميل المستهلكين جزءا من هذه الزيادة.

وقد امتد الغلاء في أسواق المحروقات إلى البنزين، إذ بلغ متوسط سعر البنزين العادي 4,15 دولارات للغالون.