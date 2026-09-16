أزمة هرمز تكلف أوروبا 90 مليار يورو إضافية للوقود

كلفت أزمة مضيق هرمز الاتحاد الأوروبي 90 مليار يورو إضافية مقابل الوقود الأحفوري المستورد، وسط ارتفاع تكاليف الطاقة، فيما تتجه أوروبا لتسريع الاستثمار في مصادر الطاقة المحلية والمتجددة وتقليل اعتمادها على الواردات.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي دفع 90 مليار يورو إضافية مقابل الوقود الأحفوري المستورد منذ بدء الأزمة في مضيق هرمز.

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وجاء ذلك في كلمة فون دير لاين السنوية حول "حالة الاتحاد"، خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ، الأربعاء، حيث تناولت اعتماد أوروبا على الخارج في مجال الطاقة.

وقالت فون دير لاين: "إذا ظلت أسعار الطاقة مرتفعة، فلن تتمكن أوروبا من البقاء قوة صناعية"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي نوّع موردي الطاقة بعد قطع روسيا إمدادات الغاز الطبيعي، واستثمر في الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

وأوضحت أن إغلاق مضيق هرمز أظهر مجددا تكلفة اعتماد أوروبا في العموم على الوقود الأحفوري المستورد.

وقالت فون دير لاين: "منذ بدء الصراع في مضيق هرمز، كلفنا الوقود الأحفوري المستورد 90 مليار يورو إضافية. وفوق ذلك، لم نحصل في المقابل حتى على جزيء واحد إضافي من الطاقة".

وشددت على ضرورة تسريع أوروبا استثماراتها في مصادر الطاقة النظيفة المحلية.

وأكدت فون دير لاين ضرورة دعم مصادر مختلفة، مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية والغاز الميثان الحيوي (البيوميثان)، وفق مبدأ الحياد التكنولوجي، مشيرة إلى أن هذه المصادر ستسهم في زيادة استقلال أوروبا في مجال الطاقة وخفض الأسعار.

وقالت إن أوروبا بحاجة إلى استخدام المزيد من الكهرباء لتحقيق استقلالها في مجال الطاقة، مشيرة إلى أن الاتحاد يستهدف مضاعفة حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة بحلول عام 2040.

وأضافت فون دير لاين أنه في حال تحقيق هذا الهدف، يمكن خفض فاتورة واردات الوقود الأحفوري السنوية لأوروبا بمقدار 260 مليار يورو.

وأشارت إلى تركيب أكثر من 80 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة في أوروبا العام الماضي، لافتة إلى أن قدرات تعادل 6 أضعاف هذا الرقم لا تزال تنتظر الربط بشبكة الكهرباء.

وأكدت فون دير لاين ضرورة تسريع الاستثمار في شبكات الكهرباء، وتسريع عمليات الربط، وتطوير قدرات تخزين الطاقة، مشيرة إلى أن "مستقبل أوروبا يكمن في التحول إلى الكهرباء".