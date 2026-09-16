الدولار يرتفع والذهب والنفط ينخفضان

حافظ الدولار على مكاسبه قرب أعلى مستوياته في أسابيع، وسط ترقب قرار الفائدة الأميركية، فيما تراجعت أسعار النفط إلى نحو 108 دولارات لبرميل برنت بعد ارتفاع المخزونات الأميركية، وانخفض الذهب إلى نحو 4288 دولارًا للأونصة.

حافظ الدولار اليوم الأربعاء على مكاسبه في الآونة الأخيرة مقتربا من ​أعلى مستوياته في عدة أسابيع مقابل عدد ‌من العملات الرئيسية، وذلك في انتظار قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي يتوقع متعاملون أن يشهد أول ​رفع لأسعار الفائدة في سلسلة محتملة من ​زيادات تكاليف الاقتراض.

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وقالت محللة استراتيجيات ⁠العملات في بنك الكومنولث الأسترالي بسيدني، كارول كونغ، "بلغ احتمال ​رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس 90 بالمئة تقريبا، ​مما يعني أن الدولار سيشهد ارتفاعا طفيفا إذا قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة".

وسجل اليورو 1.1535 دولار قرب أدنى ​مستوى له ​في شهر ⁠المسجل يوم الإثنين عند 1.1523 دولار، في حين لم يكن الجنيه الإسترليني ​بتسجيله 1.3470 دولار أعلى بكثير من ​أدنى ⁠مستوى له في ستة أسابيع عند 1.3464 دولار الذي سجله يوم الإثنين، واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7126 ⁠دولار.

ولم ​تشهد أسواق العملات تقلبات كبيرة، ​في الوقت الذي ارتفعت فيه عوائد السندات العالمية على نحو متزامن ​خلال الأسابيع القليلة الماضية.

أسعار النفط

وتراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء عقب ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية، في الوقت الذي كان فيه المستثمرون يقيمون مخاطر العرض بعد أن علّقت ​السعودية عمليات تحميل النفط في ميناء ينبع عقب هجوم على خط أنابيبها ‌المؤدي إلى البحر الأحمر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا، أو 0.86 بالمئة، إلى 107.82 دولار للبرميل عند الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 97 سنتا، أو 0.92 ​بالمئة، إلى 104.86 دولار للبرميل.

وأغلقت العقود الآجلة للخامين القياسيين أمس الثلاثاء على ​ارتفاع بأكثر من ثلاثة دولارات، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 19 مايو أيار، ⁠إذ أدى تعليق التحميل في ينبع إلى تزايد مخاوف الإمدادات، فيما خفضت السعودية شحنات النفط ​إلى أوروبا.

وذكرت مصادر في السوق أمس مستشهدة ببيانات صادرة عن معهد البترول الأميركي، أن مخزونات ​النفط الخام والبنزين والمشتقات النفطية ارتفعت الولايات في المتحدة الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا اليوم الأربعاء، مع اتخاذ المشاركين في السوق موقفا متحفظا في انتظار قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ​بخصوص السياسة النقدية، والمتوقع على نطاق واسع أن يشهد رفع ‌أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4288.48 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 01:43 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل يوم الإثنين أدنى مستوى له ​في أكثر من شهر. وانخفضت كذلك العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم ​كانون الأول/ ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 4328.10 دولار.

وتشير أداة "⁠فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" إلى أن المتعاملين يتوقعون حاليا احتمالا 92.4 بالمئة ​لرفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة 25 نقطة أساس على الأقل في ​وقت لاحق من اليوم، وسيتبع قرار السياسة النقدية مؤتمر صاحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، كيفن وورش.

وبالنسبة إلى المعادن ​النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 63.67 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1770.47 ​دولار، في حين ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1301.61 دولار.