أسعار النفط تتراجع عقب لقاء بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين في نيويورك

سجلت أسعار النفط تراجعا بعد تصريحات ترامب وإعلانه عقد اجتماع بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ووصفه بأنه كان "جيدا جدا ومثمرا للغاية".

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، وسط آمال بتحقيق تقدم دبلوماسي بشأن الحرب على إيران عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اجتماع عُقد الثلاثاء بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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وانخفض سعر برميل خام برنت (بحر الشمال)، تسليم تشرين الثاني/ نوفمبر، بنسبة 1,09% ليصل إلى 99.25 دولارا.

كما تراجع نظيره الأميركي، خام غرب تكساس الوسيط تسليم تشرين الأول/ أكتوبر، في اليوم الأخير لتداوله، بنسبة 1,24% ليسجل 94,59 دولارا.

وقال الرئيس الأميركي، الثلاثاء، إن اللقاء بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين استمر نحو ثلاث ساعات، واصفا إياه بأنه كان "جيدا جدا ومثمرا للغاية"، ومؤكدا أن من المقرر إجراء مناقشة أخرى "في المستقبل القريب جدا".

وشهدت أسعار النفط التي كانت تتجه نحو الاستقرار، هبوطا لافتا عقب هذه التصريحات.

من جانبه، قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الذي كان حاضرا إلى جانب الرئيس، إنه يشعر "بتفاؤل كبير" بشأن هذه المحادثات.

وفي وقت سابق، وخلال كلمته أمام الأمم المتحدة، أكد ترامب أن لديه خيارا بين "القضاء" على إيران أو التوصل إلى اتفاق، متوقعا إيجاد حل دبلوماسي بعد الانتخابات التشريعية الأميركية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر.

في المقابل، توعد الحرس الثوري الإيراني بتكثيف ردوده في حال وقوع هجوم أميركي.