تراجع النفط واستقرار الذهب والدولار وسط ترقب الأسواق

تراجعت أسعار النفط مع تحسن توقعات الإمدادات السعودية وتزايد الآمال بإحراز تقدم في المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، بينما استقر الذهب وسط ترقب مسار الفائدة الأميركية، في حين حافظ الدولار على مكاسبه مع استمرار حذر المستثمرين تجاه تطورات الحرب والأسواق

تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، مع استئناف السعودية تشغيل خط أنابيب "شرق-غرب" إلى البحر الأحمر، بالتزامن مع تنامي الآمال بإحراز تقدم دبلوماسي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران عبر محادثات في الأمم المتحدة بنيويورك.

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وانخفض خام برنت 0.07% إلى 99.18 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 0.39% إلى 90.17 دولارا، بعدما هبط برنت في تسوية الثلاثاء إلى أقل من 100 دولار للمرة الأولى منذ 8 أيلول/سبتمبر.

واستأنفت السعودية تشغيل خط الأنابيب الذي كانت قد أغلقته في 11 سبتمبر إثر هجمات بطائرات مسيرة، وهو ما يتيح لها تحويل نحو أربعة ملايين برميل يوميًا إلى ميناء ينبع، في وقت أعلنت فيه بغداد ارتفاع صادراتها النفطية إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا، مع توقع زيادة الصادرات عبر تركيا إلى أكثر من 600 ألف برميل يوميا.

ويأتي تحسن توقعات الإمدادات بالتزامن مع مؤشرات على اتصالات أميركية وإيرانية في نيويورك، رغم استمرار التصريحات الحادة من الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب، ما دفع الأسواق إلى ترقب إمكانية التوصل إلى اتفاق يخفف اضطرابات الإمدادات.

وفي أسواق المعادن، استقرت أسعار الذهب قرب 4357 دولارا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 4394.90 دولارا، مع ترقب المستثمرين مسار أسعار الفائدة العالمية.

ويأتي ذلك بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الأسبوع الماضي إلى نطاق 3.75%-4%، وسط إشارات إلى احتمال زيادة أخرى قبل نهاية العام، فيما يميل ارتفاع الفائدة إلى تقليص جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة 0.4% إلى 67.37 دولارا للأوقية، والبلاتين 0.3% إلى 1837.80 دولارا، والبلاديوم 0.3% إلى 1311.40 دولارا.

وفي سوق العملات، استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في شهرين عند 100.56 نقطة، مدعوما بتوقعات استمرار الفائدة المرتفعة على المدى القريب، بينما بقي المستثمرون مترقبين لتطورات أسعار النفط والمسار الدبلوماسي للحرب.

واستقر اليورو عند 1.1446 دولار، قرب أدنى مستوياته منذ أواخر يوليو/تموز، والجنيه الإسترليني عند 1.3337 دولار، فيما بلغ الدولار 157.55 ينا، مع استمرار الحذر في الأسواق من احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.