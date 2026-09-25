النفط والذهب يتراجعان والدولار يواصل مكاسبه

تتحرك الأسواق العالمية بحذر وسط تداخل التطورات الجيوسياسية مع توقعات السياسة النقدية الأميركية، فيما يترقب المستثمرون مسار المفاوضات بشأن الحرب وانعكاساتها على الطاقة والعملات والمعادن.

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في تعاملات اليوم الجمعة، مع تقييم الأسواق لعوامل متباينة، أبرزها احتمالات التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب استمرار التوترات الإقليمية.

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وانخفض خام برنت 74 سنتا، أو 0.69%، إلى 105.85 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 81 سنتًا، أو 0.86%، إلى 93.80 دولارا.

وجاء هذا التراجع بعد ارتفاع قوي في جلسة الخميس، صعد خلالها برنت 3.4% والخام الأميركي 2.7%، ليسجلا أعلى مستوياتهما في أسبوع.

وتترقب الأسواق مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية في نيويورك، وسط حديث عن مسار تدريجي لإنهاء الحرب، يتضمن إعادة فتح إيران مضيق هرمز مقابل رفع واشنطن الحصار الاقتصادي المفروض عليها.

وقال كبير المحللين لدى "كيه.سي.إم تريد"، تيم ووترر، إن الآمال الدبلوماسية تساعد أسعار النفط على الصمود في مواجهة التداعيات العسكرية الأخيرة في المنطقة.

وفي أسواق المعادن، تراجعت أسعار الذهب 0.2% إلى 4270.40 دولارا للأوقية، متجهة لتسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز 2%، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية 0.2% إلى 4304.80 دولارا.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع الدولار وتزايد التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لمواجهة التضخم.

وقال مسؤولان في البنك المركزي الأميركي إن رفع الفائدة مجددا قد يكون ضروريا لكبح التضخم، فيما أظهرت بيانات أميركية أن طلبات إعانة البطالة الجديدة بقيت قرب أدنى مستوياتها منذ 57 عاما، في مؤشر على تحسن سوق العمل.

وتراجعت الفضة 0.5% إلى 63.58 دولارا للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 1749.61 دولارا، وانخفض البلاديوم 1.3% إلى 1257.70 دولارا.

وفي سوق العملات، يتجه الدولار لتسجيل مكاسب أسبوعية، مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة وتزايد توقعات رفع الفائدة الأمريكية.

وتراجع اليورو إلى 1.1370 دولار، وهو أدنى مستوى له في شهرين، فيما بقي الجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 1.3220 دولار.

واستقر الين قرب 158.8 مقابل الدولار، وسط ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة، بينما ارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.7015 دولار واستقر النيوزيلندي عند 0.5663 دولار. كما استقر اليوان خارج الصين عند 6.715 مقابل الدولار.