ارتفاع النفط بعد رفض ترامب مقترحا إيرانيا رغم انتعاش صادرات الشرق الأوسط

يتزامن ذلك مع تحسن تدريجي في صادرات النفط من كبار المنتجين بالمنطقة خلال سبتمبر، رغم بقائها دون مستويات ما قبل الحرب، وسط مخاوف من تأثير اضطرابات الإمدادات والقيود المحتملة على صادرات الديزل الأميركية في الأسواق العالمية.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% في تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة بتجدد التوترات في الشرق الأوسط بعد رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مقترحا إيرانيا لإنهاء النزاع وإعادة فتح مضيق هرمز، مع استمرار المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة في المنطقة.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.32 دولار، أو 1.27%، إلى 105.64 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتًا، أو 0.76%، إلى 93.11 دولار.

وكانت إيران قد طرحت الأسبوع الماضي مقترحًا للسلام خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأبلغت واشنطن به عبر وسطاء قطريين. وقال ترامب السبت إنه رفض المقترح، لكنه أشار في مقابلة مع موقع "أكسيوس" إلى أن مفاوضات جديدة بين الجانبين قد تجرى خلال الأسبوع الجاري.

ويرى محللو بنك "إيه.إن.زد" أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة، في ظل استمرار الهجمات التي ينفذها الحوثيون وإيران ضد السعودية، بما يهدد تدفقات إمدادات النفط في المنطقة. وكان التحالف الذي تقوده السعودية قد أعلن اعتراض صاروخين باليستيين وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات أولية لشركة "كبلر" انتعاش صادرات النفط الخام من كبار المنتجين في الشرق الأوسط خلال سبتمبر إلى نحو 12.8 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب في فبراير، بدعم من زيادة صادرات السعودية والإمارات وتحسن حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وبحسب البيانات، من المتوقع أن تصل الشحنات عبر المضيق إلى نحو 7.4 مليون برميل يوميًا هذا الشهر، فيما تعتزم السعودية رفع صادراتها إلى نحو 5.4 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 2.446 مليون برميل يوميا في أغسطس. كما ارتفعت الشحنات من ميناء رأس تنورة إلى نحو 3.6 مليون برميل يوميًا، مقابل 929 ألف برميل يوميًا في الشهر السابق.

ورغم هذا التعافي، لا تزال صادرات المنطقة، التي تشمل السعودية والإمارات والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت وإيران، أقل بنحو 6 ملايين برميل يوميا من مستويات فبراير البالغة 18.8 مليون برميل يوميًا.

وأشارت "كبلر" إلى خروج 19 ناقلة نفط عملاقة محملة بالنفط السعودي من مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي، مع استبعاد السفن التي ربما عطلت أجهزة التعرف الآلي لتجنب الرصد.

ويعد مضيق هرمز من أهم ممرات الطاقة عالميا، إذ كانت تعبره قبل اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يوميًا، بما في ذلك ناقلات النفط والغاز وسفن الحاويات والبضائع، وهو ما يمثل نحو 20% من الإمدادات العالمية اليومية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

في الوقت نفسه، يواجه سوق النفط ضغوطا مرتبطة بأسعار الديزل في الولايات المتحدة، وسط مخاوف من احتمال فرض قيود على صادراته بهدف تخفيف الأسعار المحلية، وهو ما قد يقلص المعروض في الأسواق الخارجية ويرفع الأسعار الأوروبية.