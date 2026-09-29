النفط يرتفع والذهب يتراجع والدولار قرب أعلى مستوى في شهرين

تواصل أسواق الطاقة والمعادن والعملات تحركاتها تحت تأثير تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط ترقب لمسار الإمدادات النفطية وتطورات أسعار الفائدة الأميركية. وارتفع النفط بفعل مخاوف الإمدادات، بينما بقي الذهب تحت الضغط، وحافظ الدولار على قوته.

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، الثلاثاء، مع استمرار المخاوف من تعطل إمدادات الخام من الشرق الأوسط بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، رغم مؤشرات على تعافي الصادرات من المنطقة.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.6% إلى 105.91 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.8% إلى 93.32 دولار.

ويعكس استمرار ارتفاع الأسعار مخاوف السوق بشأن كفاءة نقل النفط، في ظل الاعتماد على بدائل مثل عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، والتي تعد أكثر تكلفة وأقل كفاءة.

وأظهرت بيانات أولية لشركة "كبلر" أن صادرات النفط الخام من كبار المنتجين في الشرق الأوسط ارتفعت خلال سبتمبر إلى 12.8 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ فبراير، مدفوعة بزيادة الشحنات من السعودية والإمارات.

وتترقب الأسواق في المقابل تطورات الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مساعٍ لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر.

ويرى محللون أن أي تقدم نحو اتفاق قد يحد من ارتفاع أسعار النفط، بينما يبقى مضيق هرمز في صلب مخاوف الأسواق باعتباره ممرًا رئيسيًا لإمدادات النفط والغاز.

الذهب قرب أدنى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع

استقر الذهب، الثلاثاء، قرب أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أسابيع، وسط مخاوف من استمرار أسعار الفائدة الأميركية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بالتزامن مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية أميركية قد تقدم مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 4124.57 دولار للأوقية، بعد أن لامس في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ الخامس من أغسطس. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 4156.70 دولار.

كما تراجعت المعادن النفيسة الأخرى، إذ انخفضت الفضة 0.6% إلى 60.62 دولار، والبلاتين 1% إلى 1699.86 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.5% إلى 1209.08 دولار.

الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين مع ترقب بيانات الفائدة

حافظ الدولار، الثلاثاء، على تداولاته قرب أعلى مستوى له في شهرين، مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة وتقلبات أسعار النفط، بينما حد ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية من مكاسبه.

وارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 101.2، متجهًا لتحقيق مكاسب شهرية بنحو 1.8%، في أفضل أداء له منذ يونيو. وتراجع اليورو إلى قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.1367 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3248 دولار، قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.

وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي 0.1% إلى 0.7013 و0.5660 دولار على التوالي، قبيل قرار متوقع من بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن أسعار الفائدة.

كما انخفض الين الياباني إلى 157.40 مقابل الدولار، وسط حالة من الترقب في الأسواق بعد تحذيرات أميركية ويابانية بشأن تحركات العملة واحتمال تدخل السلطات.