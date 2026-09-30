الذهب يتجه لخسارة شهرية والدولار يواصل الصعود أمام اليورو

تتحرك أسواق المعادن والعملات تحت تأثير توقعات السياسة النقدية الأميركية، مع ترقب بيانات التضخم التي قد تحدد اتجاه الفائدة والدولار، فيما يواصل الذهب خسائره الشهرية مقابل صعود العملة الأميركية، خصوصًا أمام اليورو.

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات الأربعاء، متجهة لتسجيل خسارة شهرية تتجاوز 6%، مع تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية وترقب المستثمرين بيانات التضخم، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

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وانخفض الذهب الفوري 0.2% إلى 4170.63 دولارًا للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة 0.5% إلى 4201.90 دولار.

ويترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي، الذي قد يؤثر في توقعات أسعار الفائدة وحركة عوائد سندات الخزانة والدولار، وبالتالي اتجاه الذهب.

ويرى محللون أن قراءة تضخم ضعيفة قد تدعم المعدن النفيس وتعيده إلى نطاق 4200-4300 دولار، بينما قد تدفع القراءة المرتفعة الأسعار نحو مستوى 4100 دولار.

ويأتي تراجع الذهب بالتزامن مع صعود الدولار، الذي يتجه لتحقيق مكاسب شهرية، ما يزيد تكلفة المعادن المقومة بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى. كما تتجه الفضة والبلاتين والبلاديوم إلى تسجيل خسائر خلال سبتمبر.

وفي سوق العملات، بقي الدولار قرب أعلى مستوياته هذا العام مقابل اليورو، متجهًا لتحقيق أكبر مكسب شهري أمام العملة الأوروبية منذ 14 شهرا، مدعومًا بمتانة الاقتصاد الأميركي وارتفاع أسعار الفائدة، مقابل ضغوط اقتصادية وسياسية تواجه أوروبا.

وتراجع اليورو إلى 1.1312 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2025، قبل أن يستقر قرب 1.1339 دولار.

وخلال سبتمبر، ارتفع الدولار نحو 2.5% أمام اليورو، فيما تجاوزت مكاسبه أمام الفرنك السويسري والين الياباني مستويات لافتة، بينما انخفض الدولار 1.5% أمام الين خلال الشهر.

ويربط محللون استمرار صعود العملة الأميركية بصدور بيانات اقتصادية قوية، في وقت تواجه فيه الأسواق الأوروبية مخاوف مرتبطة بالطاقة والديون والاضطرابات السياسية.