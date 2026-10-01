النفط مستقر والدولار قرب أعلى مستوى في شهرين والذهب يترقب

تتحرك الأسواق بحذر مع استمرار ترقب مسار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيراتها على إمدادات الطاقة، فيما يراقب المستثمرون تحركات الدولار وعوائد السندات وبيانات الوظائف الأميركية بحثا عن مؤشرات تحدد اتجاه أسعار الفائدة والذهب.

استقرت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية، الخميس، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة وتحقيقها مكاسب شهرية قوية، وسط ترقب المستثمرين لمسار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاساتها على إمدادات الخام من الشرق الأوسط.

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وارتفع خام برنت 12 سنتا، أو 0.1%، إلى 98.15 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات، أو 0.1%، إلى 90.35 دولارا.

وكان الخامان قد صعدا بنحو دولار للبرميل في جلسة الأربعاء. وحقق برنت مكاسب شهرية بنحو 14% في سبتمبر، وهي الأكبر منذ يوليو، بينما ارتفع غرب تكساس الوسيط نحو 5%.

وقال محلل في شركة فوجيتومي للأوراق المالية إن مخاوف الإمدادات ما زالت تدعم الأسعار، في ظل تعثر محادثات إنهاء الحرب، لكن عودة مؤشرات على تحسن صادرات النفط من الشرق الأوسط حدّت من المكاسب، مشيرا إلى استئناف السعودية صادراتها من ميناء ينبع على البحر الأحمر.

الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين

استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في شهرين، مدعوما بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وسط مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية العالمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات أميركية ارتفاع التضخم في أغسطس بوتيرة أقل من المتوقع، إلى جانب تعديل بيانات يوليو بالخفض، ما قلص التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وتراجع اليورو قليلا إلى 1.1330 دولار، بعد خسارته نحو 2.5% خلال سبتمبر، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3264 دولار. وبلغ مؤشر الدولار 101.48، قريبا من أعلى مستوى له في شهرين، بعدما ارتفع نحو 2% الشهر الماضي.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجلَي 10 و30 عاما مستويات مرتفعة جديدة خلال الليل، رغم تراجع طفيف في عوائد السندات قصيرة الأجل.

الذهب مستقر قبيل بيانات الوظائف الأميركية

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات الآسيوية، مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأميركية للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

واستقر الذهب الفوري عند 4146.66 دولارا للأوقية، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3% إلى 4177 دولارا.

وجاء استقرار الذهب بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأميركي بأقل من المتوقع في أغسطس، مع تعديل أرقام الشهر السابق بالخفض. وارتفع الذهب لفترة وجيزة عقب صدور البيانات قبل أن ينهي الجلسة على انخفاض.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4% إلى 60.17 دولارا للأوقية، والبلاتين 0.1% إلى 1704.95 دولارا، فيما انخفض البلاديوم 0.4% إلى 1200.85 دولار.