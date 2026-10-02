الدولار عند أعلى مستوى في 17 شهرا

يتجه الدولار نحو مكاسب للأسبوع الثالث عند أعلى مستوى منذ 17 شهراً، بالتزامن مع انهيار سوق السندات وارتفاع عوائد الخزانة لأعلى مستوياتها منذ عقود مع تجاوز خام برنت 100 دولار، وسط مخاوف تضخمية وأزمات مالية في أوروبا.

يتجه الدولار اليوم الجمعة نحو جني مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مستقرا عند أعلى مستوى له منذ 17 شهرا، ودفع انهيار سوق السندات تكاليف الاقتراض على مستوى العالم إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، وسط ​مخاوف من التضخم بفعل ارتفاع أسعار النفط.

وأصيب المستثمرون بالصدمة جراء موجة بيع عالمية حادة للسندات، أمس الخميس، ‌بلغت معها عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات 5.344 بالمئة، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2002، وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الأميركي الذي قد يؤثر على التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية على الأمد القريب.

وبلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات 5.249 بالمئة في أحدث التعاملات، اليوم الجمعة، ​وشهدت أسواق السندات الأخرى استقرارا أيضا.

وسجل اليورو 1.1237 دولار قرب أدنى مستوى له منذ مايو أيار 2025، متأثرا ​بالمخاوف بشأن الوضع المالي لفرنسا. واستقر الين عند 158 مقابل الدولار بعد أن أظهرت البيانات تسارع ⁠التضخم الأساسي السنوي في طوكيو في سبتمبر أيلول بأسرع وتيرة خلال 10 أشهر.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية ​مقابل ست عملات منافسة، عند 102.08 متجها نحو مكاسب بواحد بالمئة هذا الأسبوع، في ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي، وهو ​ما لم يحدث منذ مايو أيار 2025.

وقالت كبيرة محللي الاستثمار في ساكسو، شارو تشانانا، إن المستثمرين يواجهون مزيجا غير مريح من التضخم المستمر والاقتراض الحكومي المكثف والعرض الكبير للسندات.

وقالت إن "حقيقة أن عوائد السندات طويلة الأجل ترتفع حتى في ظل تراجع التوقعات برفع فوري لأسعار الفائدة الأمريكية تشير إلى ​أن الأمر يتعلق بشكل متزايد بعلاوة الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل والمخاطر المالية، وليس فقط بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل".

وأظهرت البيانات الصادرة، يوم ​الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع في أغسطس آب، مع تعديل بالخفض لقراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ‌لشهر ⁠تموز/ يوليو، مما دفع المتداولين إلى كبح توقعاتهم برفع سعر الفائدة هذا الشهر.

وأبدى اثنان من صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع موقفا واضحا بشكل غير معتاد بضرورة جمع المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار بشأن رفع آخر لأسعار الفائدة.

وزاد ذلك من التركيز على تقرير الوظائف الأميركي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

وتجاوزت العقود الآجلة لخام برنت من جديد مستوى 100 دولار ​للبرميل مع متابعة المتعاملين للمفاوضات ​المتعثرة بين الولايات المتحدة ⁠وإيران لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3187 دولار، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.18 بالمئة إلى 0.6918 دولار، ويحوم كلاهما حول أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر. وانخفض الدولار النيوزيلندي ​0.22 بالمئة إلى 0.5591 دولار مسجلا أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وقال ​كبير محللي أسعار ⁠الفائدة لدى تي.دي للأوراق المالية، براشانت نيوناها، إنه "من الواضح أن السوق تستبعد التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي... هذه حركة هروب نحو الملاذات الآمنة مدفوعة بالتطورات في أوروبا. وفي هذا السيناريو، من المتوقع أن يرتفع مؤشر الدولار والين في الوقت ذاته".

جاءت معظم قوة الدولار في الفترة الأخيرة ⁠على حساب ​اليورو، إذ تأثرت معنويات المستثمرين تجاه العملة الموحدة سلبا بارتفاع المخاطر السياسية ​في أوروبا وصدمة الطاقة الناجمة عن الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر في الشرق الأوسط.

وواجه اليورو صعوبات أيضا أمام الين والفرنك السويسري، في حين قفزت عوائد ​السندات الفرنسية إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عاما مع تزايد المخاوف بشأن الوضع المالي الهش لفرنسا.