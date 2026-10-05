النفط يتراجع والدولار يحافظ على قوته والذهب يرتفع

تباينت حركة الأسواق العالمية مع استمرار تداعيات الحرب على إيران؛ إذ تراجعت أسعار النفط بفعل تحسن الإمدادات، بينما حافظ الدولار على قوته وسط ضغوط على اليورو، وصعد الذهب مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية هذا الشهر.

تراجعت أسعار النفط، الإثنين، مع زيادة صادرات الخام من الشرق الأوسط وسحب دول مجموعة السبع من مخزونات الطوارئ، ما خفف مخاوف نقص الإمدادات، رغم استمرار التوترات والمخاطر التي تهدد البنية التحتية النفطية في منطقة الخليج.

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وانخفض خام برنت 66 سنتًا، أو 0.65%، إلى 101.59 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 95 سنتًا، أو 1.03%، إلى 90.12 دولار.

وجاء التراجع بعد اتفاق دول مجموعة السبع على السحب من احتياطيات الطوارئ بنحو 100 مليون برميل من الخام والديزل، بالتزامن مع ارتفاع صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى مستويات تتجاوز ما قبل الحرب في أربعة من الأيام السبعة الأخيرة من سبتمبر.

وقال محللون إن هذه التطورات ساهمت في تهدئة المخاوف الفورية بشأن الإمدادات، مع عودة صادرات السعودية تدريجيًا نحو مستويات ما قبل الحرب، رغم ارتفاع تكاليف الشحن وصعوبة مسارات التصدير.

ومع ذلك، لا تزال أسعار برنت فوق 100 دولار للبرميل بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية والهجمات على السفن التجارية في الخليج.

وفي سوق العملات، حافظ الدولار على قوته مع اقترابه من أعلى مستوى له في 17 شهرًا، بينما واصل اليورو التراجع بفعل المخاوف المالية والسياسية في فرنسا.

واستقر مؤشر الدولار عند 101.97 نقطة، فيما سجل اليورو 1.1246 دولار، قرب أدنى مستوياته منذ مايو 2025، بعد خسائر امتدت لأربعة أسابيع متتالية.

وتلقى الدولار دعما من توقعات سابقة باستمرار رفع أسعار الفائدة الأميركية، إلا أن بيانات الوظائف الضعيفة التي صدرت الجمعة قلصت هذه التوقعات، مع ترجيح إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.

في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب بدعم من تراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية، إذ زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4158.17 دولارا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية 0.6% إلى 4186.40 دولارا.

وأظهرت بيانات اقتصادية تباطؤ نمو الوظائف الأميركية بأكثر من المتوقع في سبتمبر، إلى جانب خفض حاد لتقديرات الوظائف في الشهرين السابقين، ما عزز جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدا.

وتراجعت احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر إلى 22%، مقارنة مع 64% قبل أسبوع، بينما لا تزال الأسواق تتوقع بدرجة كبيرة رفعها في ديسمبر.

ويبقى المشهد في الأسواق مرتبطا بالتطورات الجيوسياسية، خصوصًا في الشرق الأوسط، في ظل تأثير تحركات أسعار النفط على التضخم وتوقعات الفائدة، ما يرجح استمرار التقلبات في أسواق النفط والعملات والذهب خلال الفترة المقبلة.