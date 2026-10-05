"أرامكو": مخزونات النفط العالمية تنخفض إلى مستويات مقلقة بسبب حرب إيران

حذّر الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر، من انخفاض مخزونات النفط العالمية إلى مستويات مقلقة، مع تقلص هامش الأمان لاستقرار الإمدادات بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، رغم قرار مجموعة السبع ضخ 100 مليون برميل من احتياطياتها.

نيران مشتعلة في منشأة لشركة "أرامكو" بالسعودية بعد هجوم حوثيّ، 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 (Getty Images)

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر، الإثنين إن مخزونات النفط العالمية منخفضة بقدر "مقلق" بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أيام من اتفاق دول مجموعة السبع على ضخ كميات إضافية من احتياطاتها في الأسواق، لكبح الأسعار وخفض المخاوف بشأن الإمدادات.

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وقال الناصر خلال منتدى "إنيرجي إنتيليجنس" في لندن إن "المنظومة تتعرض بالفعل لضغوط"، وأضاف أنه "مع محدودية الخيارات الأخرى المتاحة أمام العالم، بات هامش الأمان لضمان استقرار الإمدادات ضئيلا إلى درجة مقلقة".

وحذّر من الاكتفاء بالنظر إلى "الأرقام الإجمالية" للاحتياطيات، قائلا إن "أقل من 10 % منها متاح فعليا".

وأضاف أن جزءا كبيرا من الاحتياطيات التي تعلنها الدول يمثل الحد الأدنى الواجب الحفاظ عليه لضمان استمرار تشغيل البنية التحتية بطريقة طبيعية.

وتابع قائلا "لهذا السبب، كما ترون يواجهون صعوبة في تأمين 100 مليون برميل".

واتفق قادة مجموعة السبع، الجمعة، على ضخّ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطياتهم في الأسواق خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وحذّر الناصر من أن "احتياطيات الطاقة قد تساعد على تجاوز فصل شتاء واحد، لكنها لا تستطيع أن تقدّم حلا دائما".

في المقابل، أبدى الناصر ثقته بمرونة "أرامكو"، إذ أكّد أنها قادرة على تلبية "جميع متطلبات" زبائنها.

وتعرضت منشآت النفط السعودية لهجمات عدة شنّها الحوثيون في اليمن، منذ استئناف المواجهات بين التحالف العسكري بقيادة السعودية والمقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران.

وقال الناصر "نتعلم من كل هجوم"، وأكد أن "أرامكو" قادرة على "التعامل مع عشر هجمات في الوقت نفسه" عبر إرسال فرق متخصصة لإصلاح الأضرار.

وأضاف قائلا إن "إعادة بناء مخزونات النفط العالمية مع تلبية الطلب قد تستغرق عامين".

وأوضح الناصر أن "العالم دخل الأزمة بمخزونات نفطية تعادل نحو 10 مليارات برميل، وفقد قرابة 3 مليارات برميل من إجمالي إمدادات النفط".

وقال إن "العالم فقد ما يعادل نحو نصف كميات الخام والمنتجات التي كانت تنقل عادة عبر مضيق هرمز".

وتابع أنه "لم يتبق سوى أقل من 6 مليارات برميل من المخزونات التجارية، ومعظمها غير متاح عمليا"