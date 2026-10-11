بعد عام على الانهيار: سيولة العملات المشفّرة تتعافى بصورة متفاوتة

أظهر بحث نشرته "كوين ديسك" أن قيمة أوامر بيتكوين القريبة من سعر التداول بلغت 11.7 مليون دولار في 7 أكتوبر، بزيادة تقارب 75٪ على يوم انهيار السوق قبل عام. لكن التعافي لم يشمل العملات الأصغر...

ما زالت سوق العملات المشفّرة تعيد ترتيب نشاطها بعد عام على انهيار أكتوبر 2025، الذي أدّى إلى تصفية مراكز تداول بقيمة 19 مليار دولار خلال يوم واحد. وقالت "بلومبرغ" في تقرير السبت إن بيتكوين بقيت أقلّ بأكثر من 30٪ من قمّتها التاريخية، رغم محاولات التعافي.

ويصف مبلغ التصفية قيمة المراكز التي أُغلقت، وليس مقدار الانخفاض في القيمة السوقية لجميع العملات. وتتيح الرافعة المالية بناء مركز أكبر من الأموال المودعة، لكنها تجعل الخسائر تستنزف الضمانات سريعًا عند تحرّك الأسعار عكس توقّعات المتداول.

وبحسب بيانات "كريبتوكوانت" التي أوردتها الوكالة، بلغت قيمة المراكز المفتوحة المرتبطة بعقود بيتكوين الدائمة نحو 45 مليار دولار قبل عام، ثم انخفضت بأكثر من النصف خلال الأشهر الستة التالية للانهيار. وهذه عقود تراهن على حركة السعر دون موعد انتهاء محدّد، وليست ملكية مباشرة للعملة.

في المقابل، قدّم بحث نشرته "كوين ديسك" صورة أكثر تفصيلًا للسيولة. فقيمة أوامر شراء وبيع بيتكوين الموجودة ضمن نطاق ١٪ من السعر بلغت نحو 11.7 مليون دولار في 7 أكتوبر. ويقيس هذا الرقم الأوامر القريبة من سعر السوق، لا حجم التداول المنفّذ ولا القيمة السوقية لبيتكوين.

وبلغ المؤشّر المقابل لإيثر نحو 5.3 مليون دولار، بينما تراجعت السيولة المقاسة بالدولار في سلّة العملات الأصغر. كذلك هبط متوسط التداول الفوري الأسبوعي إلى 279 مليار دولار خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 27 سبتمبر، مقارنة بـ801 مليار في أسبوع الانهيار.

ولا تعني الأرقام انتهاء المخاطر؛ فقد رصد البحث تراجع عمق أوامر بيتكوين بنحو 12٪ بين 7 و8 أكتوبر. وحذّرت جوليا تشو، رئيسة شركة "كالادان"، لـ"بلومبرغ" من استمرار تشتّت السوق وإمكان اختفاء السيولة سريعًا تحت الضغط. ويظلّ تحسّن أوامر التداول مختلفًا عن ضمان استقرار الأسعار أو تعافي السوق بكاملها.