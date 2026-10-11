تراجع أغلب بورصات الخليج بعد الهجوم على مطار الرياض

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية متأثرة بالمخاوف الجيوسياسية؛ عقب الهجوم على مطار الرياض وتهديدات الحوثيين للمطارات السعودية، ووسط مخاوف من اتساع المواجهة الإقليمية وتعثر المحادثات الأميركية الإيرانية.

اختتمت معظم البورصات في منطقة الخليج التداولات على انخفاض اليوم الأحد، مع تأثر المعنويات بالمخاوف الجيوسياسية بعد الهجوم ​على مطار الرياض الدولي الذي أسفر عن مقتل 12 شخصًا على ‌الأقل وإصابة أكثر من 300، ليكون بذلك أعنف هجوم تشهده المملكة منذ أكثر من عقد.

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وحذر الحوثيون في اليمن شركات الطيران والمسافرين والعاملين في المطارات من ​الاقتراب من المطارات السعودية.

وأدت المستجدان إلى هبوط المؤشر السعودي 0.2% في تقليص ل​خسائر أكبر شهدها في وقت سابق، مع نزول سهم البنك ⁠الأهلي السعودي وهو أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول 1.1%، وشركة "أرامكو" النفطية ​0.2%.

وبمناسبة الهجوم الأخير على العاصمة السعودية، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت سابق إن واشنطن تدرس الانضمام إلى السعودية ​في توجيه ضربات للحوثيين، وهو ما يهدد بتوسّع نطاق الأزمة في المنطقة.

وأعلنت الرياض والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية تنفيذ مئات الغارات على أهداف في مناطق خاضعة ​لسيطرة الحوثيين في اليمن، وأقر الحوثيون بذلك، وقالوا إن هذه الغارات أسفرت عن ​مقتل مدنيين بينهم نساء وأطفال.

وفي سياق هبوط الأسهم الخليجية، نزل ⁠المؤشر في قطر 1.5% ليسجل تراجعا للجلسة الرابعة على التوالي ويبلغ أدنى مستوى إغلاق منذ أيار/ مايو 2020، ومثله نزل سهم مصرف قطر الإسلامي 1.7%.

ولا تزال المخاطر الجيوسياسية تلقي بظلالها على المعنويات، إذ إن تعثر ​المحادثات بين الولايات ​المتحدة وإيران يحدّ ⁠من شهية المخاطرة، فيما تزيد التقارير عن تصاعد التوتر من حالة الحذر.

ويرجح محلل الأسواق في "​إكس.تي.بي" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميلاد عازر، أن تبقى المخاوف مرتفعة ​مع ⁠استمرار الهجمات على ناقلات النفط، واضطراب الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وتراجع أيضا المؤشر في البحرين 0.3%، في حين أنه سجل ارتفاعا في سلطنة عمان بنسبة 0.3%، وفي ⁠الكويت بنسبة ​0.1%.

وخارج منطقة الخليج نزل مؤشر الأسهم القيادية ​في مصر 2% مع هبوط كل الأسهم المدرجة عليه، بما في ذلك البنك التجاري ​الدولي الذي انخفض 1.6%.