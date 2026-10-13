السعودية تواجه انكماشا اقتصاديا مع تفاقم تداعيات الحرب

أعلن صندوق النقد الدولي أن السعودية تواجه انكماشا اقتصاديا هذا العام، متوقعا أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في البلاد التي هي أكبر مصدر للنفط في العالم، بنسبة 3,3%.

تواجه السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا هذا العام، وفق ما أعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء، في وقت يزيد تصاعد هجمات الحوثيين الضغوط على المملكة التي تعاني أصلا من تداعيات حرب إيران.

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وتوقّع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 3,3%، ورجّح أيضا انكماش اقتصاد المنطقة جرّاء تضييق إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وكانت المملكة تواجه أصلا صعوبات جرّاء تقييد إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز، منذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 شباط/ فبراير.

ونقل استئناف الحرب في اليمن في تموز/ يوليو بعد هدنة طويلة نسبيا، بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية المدعومة من تحالف تقوده السعودية، العمليات العسكرية إلى أراضي المملكة.

واستهدفت هجمات الحوثيين منشآت نفطية سعودية وناقلات نفط في البحر الأحمر، الذي يمثّل إلى حدّ بعيد طريقا بديلا لصادرات المملكة، إضافة إلى مراكز نقل بينها مطارات.

ودوّت انفجارات مجددا في العاصمة السعودية في وقت متأخر أمس الإثنين، وأعلن التحالف بقيادة الرياض اعتراض صاروخ حوثي، فيما قالت "حركة أنصار الله" الحوثيين إنها استهدفت مجددا المطار الذي لا تزال حركة الملاحة فيه معلّقة.

وتلقّت الهواتف المحمولة في السعودية مساء تنبيها حكوميا يحذّر من "تهديد جوي معاد"، قبل الإعلان عن اعتراض الصاروخ.

ودفع هجوم السبت على المطار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى القول إنه يدرس المشاركة في الضربات السعودية ضدّ الحوثيين، بعدما أفادت تقارير بأنه رفض طلبات سابقة من المملكة للمساعدة.

تحذير حوثي

وحذّر الحوثيون الولايات المتحدة من التدخّل، وقال عضو مكتبهم السياسي، محمد البخيتي، لوكالة "فرانس برس" إنهم سيستهدفون المصالح الأميركية في المنطقة.

وأوضح البخيتي أن الحملة على الأهداف السعودية تهدف إلى توجيه رسالة إلى ولي العهد، مفادها "أنه لم يعد بإمكانه شنّ عدوان على اليمن من موقع آمن".

ويدعم التحالف بقيادة الرياض الحكومة اليمنية عسكريا منذ عام 2015، في حرب أهلية طويلة أفرزت أزمة إنسانية متجذّرة في البلد العربي.

وفي أحدث تقاريره عن الاقتصاد العالمي، توقّع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد المنطقة بنسبة 0,3% هذا العام، بعدما كان قد رجّح قبل ستة أشهر نموّه بنسبة 1,9%.

وعزا ذلك إلى "استمرار إغلاق مضيق هرمز مدة أطول مقارنة بالافتراضات الأساسية الواردة في تقرير نيسان/ أبريل"، وتوقع انتعاشا قويا في عام 2027 استنادا إلى توقّعات بإعادة فتح الممر المائي.

ومنذ اندلاع الحرب في الخليج أواخر شباط/ فبراير بضربات أميركية إسرائيلية على إيران، سعت طهران إلى فرض سيطرتها على مضيق هرمز، وهاجمت مرارا سفنا تعبره من دون إذنها.

وفرضت الولايات المتحدة من جهتها حصارا مضادا على الموانئ الإيرانية، ورافقت أعدادا متزايدة من سفن الدول الصديقة خلال عبورها المضيق.

وأشار الصندوق إلى أنّ السعودية من بين الدول المصدّرة الأقلّ تضررا في المنطقة، ولفت إلى أن اقتصادها يتمتّع "بمسارات تصدير أكثر تنوّعا".

واستخدمت السعودية خط أنابيب النفط شرق-غرب لتجاوز مضيق هرمز ونقل الخام إلى ساحلها على البحر الأحمر.

لكن الخط توقّف مؤقتا في أيلول/ سبتمبر؛ بعدما تعرّض لضربات نُسبت إلى مجموعات مسلّحة في العراق مدعومة من إيران.