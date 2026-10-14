النفط يصعد وسط اضطرابات الإمدادات والذهب يستقر

تواصل التوترات في الشرق الأوسط التأثير في أسواق الطاقة، مع ارتفاع أسعار النفط بفعل المخاوف من اضطراب الإمدادات، فيما حافظ الذهب على استقراره بانتظار بيانات التضخم الأميركية التي قد تحدد اتجاه أسعار الفائدة، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من اضطرابات الإمدادات نتيجة تصاعد الصراع بين جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران والسعودية، في وقت يقيّم فيه المتعاملون تأثير زيادة محتملة في صادرات الديزل الروسية على توازن السوق.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتًا، أو 0.8%، إلى 106.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80 سنتًا، أو 0.9%، إلى 94.94 دولار للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع خام برنت بنسبة 0.9% خلال تعاملات الثلاثاء، مقابل صعود الخام الأميركي بنسبة 0.4%.

وقال هيرويكي كيكوكاوا، كبير المحللين في شركة "نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت"، إن المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن الصراع بين الحوثيين والسعودية تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع. وأضاف أن زيادة صادرات روسيا من الديزل قد تخفف من شح الإمدادات في السوق، ما قد يحد من التقلبات الحادة في الأسعار صعودا أو هبوطا، متوقعًا أن يتراوح سعر خام غرب تكساس الوسيط بين 90 و100 دولار للبرميل.

وفي تطور يعكس تصاعد المخاطر الأمنية، قالت وزارة الطاقة السعودية، الأربعاء، إن الحوثيين شنوا هجومًا على مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود.

وكان الحوثيون قد أطلقوا خلال الأيام الماضية صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه السعودية، ردا على دعم المملكة للقوات التابعة للحكومة اليمنية. وأفادت التقارير الواردة في النص بتعرض مطار الرياض الدولي لهجمات أربع مرات، فيما أسفرت ضربة وقعت السبت عن مقتل 13 شخصًا.

وعلى صعيد الإمدادات العالمية، أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الثلاثاء، تسجيل تحالف أوبك+ ارتفاعا حادا في الإنتاج خلال أيلول/سبتمبر، مدفوعا بزيادة الإنتاج السعودي، رغم استمرار الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب في إيران.

وفي السياق ذاته، نقلت رويترز عن مسؤولين إيرانيين كبيرين أن طهران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن العابرة لمضيق هرمز، في مسعى للإبقاء على أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

الذهب يستقر مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

في المقابل، استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، الأربعاء، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، بحثًا عن مؤشرات قد تؤثر في قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4161.05 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:11 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 4185 دولارًا.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأميركية عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، على أن تتبعها، الخميس، بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة، وهي مؤشرات قد تسهم في تحديد المسار المقبل للسياسة النقدية الأميركية.

وأظهرت بيانات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي إم إي أن الأسواق تقدر احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية بنسبة 23% خلال الشهر الجاري، مقارنة باحتمال يبلغ 88% في كانون الأول/ ديسمبر.

وفي هذا الإطار، جدد جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، تأكيده أن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام، في إطار مساعيه لاحتواء التضخم.

وعادة ما يتعرض الذهب لضغوط عند ارتفاع أسعار الفائدة، نظرًا إلى أنه لا يدر عائدًا لحائزيه، ما يقلل جاذبيته مقارنة بالأصول التي تحقق عوائد.

وتأتي هذه التطورات في وقت حذر فيه صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، من مخاطر كبيرة تهدد النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، في ظل احتمال انتهاء طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتزايد مستويات الديون، واستمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فتراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 59.12 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1656.08 دولار، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1124.39 دولار للأوقية.