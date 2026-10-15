النفط يتراجع والذهب يتعافى والدولار يفقد بعض مكاسبه

تباين أداء الأسواق العالمية وسط استمرار المخاوف بشأن إمدادات الطاقة بفعل التوترات في مضيق هرمز، إذ تراجعت أسعار النفط مع بحث واشنطن تخفيف العقوبات على ناقلات النفط، بينما انتعش الذهب بدعم من ضعف الدولار.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين المخاطر التي تهدد الإمدادات جراء تصاعد الهجمات على السفن في مضيق هرمز، إلى جانب بحث الإدارة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سفن "أسطول الظل" بهدف الحد من ارتفاع تكاليف الشحن والضغط على الأسعار.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.31% إلى 104.67 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.07% إلى 94.07 دولار، ليمحوا بذلك مكاسب الجلسة السابقة.

ويأتي هذا التراجع رغم استمرار التوترات في المنطقة، بعد تقارير عن غرق سفينتي حاويات وشحن إثر إصابتهما بمقذوفات قرب المضيق، في وقت ساهم فيه ارتفاع إنتاج النفط الروسي والخليجي في الحد من صعود الأسعار.

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع الذهب بأكثر من 1% متعافيا من أدنى مستوى له في أسبوع، مستفيدا من تراجع الدولار، وسط ترقب المستثمرين مسار أسعار الفائدة الأميركية عقب صدور بيانات أظهرت تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال أيلول/سبتمبر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 4158.63 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 1.8% إلى 4180 دولارًا.

أما الدولار، فتراجع عن أعلى مستوى له في 18 شهرا، مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة الأميركية خلال الشهر الجاري، رغم تجاوز بيانات التضخم التوقعات.

وأسهمت التصريحات الحذرة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وانخفاض عوائد سندات الخزانة في الضغط على العملة الأميركية، ليتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 102.06، بينما ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني أمامه.

وتتجه أنظار الأسواق إلى البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة، ولا سيما مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة، بحثا عن مؤشرات إضافية بشأن مسار التضخم وقرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.