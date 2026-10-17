"تفاؤل" و"قلق" في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك

قالت المديرة البلغارية، في اليوم الأخير من الاجتماعات، خلال إحاطة إعلامية إلى جانب وزير المال السعودي، محمد الجدعان، إن "التفاؤل مردّه القدرة على الصمود التي يتحلّى بها الاقتصاد العالمي، والوعود التي يقدّمها الذكاء الاصطناعي، والدينامية التي تتميّز بها آسيا"

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، السبت، أن الاجتماعات السنوية لمؤسستها والبنك الدولي، التي عُقدت هذا الأسبوع في بانكوك، شهدت أجواء امتزج فيها "التفاؤل" و"القلق" حيال آفاق الاقتصاد العالمي.

وشارك في الاجتماعات السنوية، في العاصمة التايلاندية، هذا الأسبوع، وزراء مالية ومدراء مصارف مركزية وغيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى من أنحاء العالم، في ظلّ تضخّم آخذ في الارتفاع، وازدياد عائدات السندات، والنموّ الاقتصادي المدفوع من الذكاء الاصطناعي، وهي كلّها شكّلت مواضيع أساسية على جدول الأعمال.

وقالت المديرة البلغارية، في اليوم الأخير من الاجتماعات، خلال إحاطة إعلامية إلى جانب وزير المال السعودي، محمد الجدعان، إن "التفاؤل مردّه القدرة على الصمود التي يتحلّى بها الاقتصاد العالمي، والوعود التي يقدّمها الذكاء الاصطناعي، والدينامية التي تتميّز بها آسيا".

وأضافت أن "الذكاء الاصطناعي هو أيضا مصدر قلق، كما الحال مع التضخّم، والمديونية العالية، والمخاطر المناخية".

وطوال الأسبوع، ما انفكّ صندوق النقد الدولي ينبّه من ارتفاع المديونية وتزايد عائدات السندات، اللذين يؤدّيان إلى تشديد الشروط المالية، في حين ينبغي للمصارف المركزية التركيز على احتواء التضخّم، وذلك على الأرجح من خلال زيادات جديدة لمعدّلات الفائدة.

وقد شهدت أسعار الطاقة العالمية ارتفاعا شديدا منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، في أواخر شباط/فبراير، واستهداف منشآت النفط والغاز في الخليج. وكان لهذا الارتفاع ارتدادات في أنحاء العالم، ما ساهم في تفاقم التضخّم.

"مسؤولية"

وبحسب الصندوق، فإن البلدان الأكثر هشاشة في وجه هكذا صدمة هي تلك المنخفضة الدخل والمستوردة للنفط، والتي لا تنتفع من ازدهار الذكاء الاصطناعي، الذي يشكّل دعامة للنموّ في عدّة اقتصادات متقدّمة.

وصرّحت غورغييفا: "أؤكّد لكم أن شعوب العالم أجمع، ولا سيّما في الدول الأكثر فقرا، لا تستسيغ التضخّم. فالتضخّم هو بمثابة ضريبة على كاهل الفقراء".

وشدّدت على ضرورة أن تحدّد هذه الدول أولوياتها على صعيد الميزانية، ما من شأنه أن يساهم في تعزيز النموّ، وحماية الفئات الأكثر هشاشة على السواء.

وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى أن حصّة سداد الدين في الإيرادات العامة للبلدان المنخفضة الدخل ارتفعت من 8 إلى 14 في المئة في السنوات الأخيرة.

وأكّدت أن مؤسستها تضطلع بـ"مسؤولية" لمساعدة هذه البلدان في إعادة هيكلة الدين، إن اقتضت الحاجة ذلك، ودعم حشد الموارد الداخلية، واستقطاب الاستثمارات الدولية، وإنشاء ظروف مواتية للاستثمارات الخاصة.

وتابعت: "عندما نبذل قصارى جهدنا، يرتدّ الأمر تحسّنا في حياة السكّان".

وبالإضافة إلى مسائل الاقتصاد، شكّل الذكاء الاصطناعي وسبل ضبط نماذجه الأكثر تقدّما أحد أبرز مواضيع هذه الاجتماعات السنوية، خصوصا بعد الكشف عن حوادث أمنية في هذا المجال في الفترة الأخيرة.

وحذّرت كريستالينا غورغييفا من التعويل المفرط على تطوّر الذكاء الاصطناعي، باعتبار أن "الاتّكال على محرّك نموّ واحد" هو بمثابة "الوقوف على رجل واحدة".

وأشادت بحسّ التعاون "المذهل" الذي لمسته في بانكوك بين شركات الذكاء الاصطناعي والحكومات، في ما يخصّ مسائل التنظيم.