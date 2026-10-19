الذهب يستفيد من تراجع النفط والدولار يتعافى

تباينت تحركات الأسواق العالمية مع بداية الأسبوع، وسط تأثير القرارات الأميركية المتعلقة بروسيا والتوترات الجيوسياسية على توقعات إمدادات الطاقة، فيما عزز تراجع النفط مكاسب الذهب، وتحرك الدولار صعودًا مع ضغوط على اليورو بفعل الاضطرابات في فرنسا.

تراجعت أسعار النفط، الإثنين، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعفاء روسيا من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية، في خطوة قد تمهد لزيادة صادرات الوقود الروسية، فيما ارتفعت أسعار الذهب وصعد الدولار في بداية التداولات الآسيوية.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.94 دولار، أو 1.77%، إلى 107.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:27 بتوقيت غرينتش، بعدما سجلت عند إغلاق الجمعة أعلى مستوى لها منذ 19 أيار/مايو.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتًا، أو 0.82%، إلى 100.58 دولار للبرميل، بعد أن أنهى الجلسة السابقة عند أعلى مستوى له منذ 17 أيلول/سبتمبر.

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا يعفي روسيا من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية بموجب قانون جراهام، الذي أُقر الشهر الماضي بناءً على طلب مشرعين سعوا إلى زيادة الضغط على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن ترامب سيستغل فترة تصل إلى 60 يوما لتقييم الأثر الاقتصادي لهذه الإجراءات على الاقتصاد العالمي.

وتأتي الخطوة عقب اتفاق أعلنه ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتصدير الديزل إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، على أن تبدأ الكميات بنحو 2.3 مليون برميل خلال الشهر الجاري، قبل أن ترتفع إلى نحو 7.6 مليون برميل شهريا. في المقابل، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن هذه الإجراءات الأميركية ستضر بأوكرانيا.

وجاء تراجع النفط رغم استمرار المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية، في ظل التوترات الأمنية في الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية. وكانت أسعار برنت قد لامست 110 دولارات للبرميل يوم الجمعة، للمرة الأولى منذ مايو.

وقالت شركة "كبلر" للتحليلات إن تكثيف الهجمات على السفن التجارية أدى إلى تراجع تدفقات النفط الخام من الخليج إلى نحو 8.5 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال الأيام السبعة الماضية، مقارنة بأكثر من 20 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق، مشيرة إلى تسجيل عشرة حوادث مؤكدة على الأقل استهدفت سفنًا تجارية خلال الأسبوع الماضي.

الذهب يرتفع بدعم من تراجع النفط

في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4175.60 دولار للأوقية، بحلول الساعة 02:59 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 4196.40 دولار.

ويأتي صعود المعدن النفيس مع تراجع أسعار النفط، الذي قد يخفف الضغوط التضخمية، بينما يقيّم المستثمرون احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وقال محلل الأسواق لدى "كيه سي إم تريد"، تيم ووترر، إن الذهب بدأ الأسبوع بارتفاع طفيف مستفيدا من ضعف أسعار النفط، موضحا أن استمرار تراجع النفط أو انخفاض عوائد السندات بصورة أكثر وضوحا قد يعزز جاذبية المعدن النفيس، من خلال الحد من المخاوف المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة.

وارتفعت الفضة بنسبة 0.9% إلى 57.54 دولار للأوقية، والبلاتين بنسبة 0.7% إلى 1642.29 دولار، فيما صعد البلاديوم بنسبة 1.5% إلى 1129.13 دولار.

الدولار يتعافى واليورو يتراجع

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار خلال التعاملات الآسيوية، الإثنين، من مستويات قريبة من أدنى مستوياته خلال الشهر، مستفيدا من تراجع اليورو تحت ضغط الاحتجاجات العنيفة في فرنسا.

وانخفض اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1225 دولار، فيما استقر مؤشر الدولار عند مستوى 101.83. وقال مدير شؤون العملات الآسيوية لدى "إن توتش كابيتال ماركتس"، كيران وليامز، إن الاضطرابات في بداية الأسبوع تؤثر في اليورو بصورة أساسية عبر السندات الفرنسية، أكثر من تأثيرها المباشر في العملة الأوروبية.

واستقر الدولار أمام الين عند 158 ينا، بعدما قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن التضخم الأساسي بات قريبا جدا من هدف البنك البالغ 2%. كما استقر الدولار عند 6.6842 يوان في التعاملات الخارجية، قبيل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثالث، وسط توقعات بتسارع طفيف في نمو الاقتصاد بعد تسجيله أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات.

وفي أسواق آسيا الناشئة، تتجه الأنظار إلى الروبية الإندونيسية، بعد تهديد مؤسسة "إم إس سي آي" الأسبوع الماضي بخفض تصنيف سوق الأسهم الإندونيسية إلى فئة السوق المستقلة، ما أدى إلى تراجع الأسهم بنسبة 11.6%. وكانت الروبية قد سجلت يوم الجمعة أضعف مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر، وأغلقت عند 18 ألف روبية مقابل الدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3% إلى 0.6965 دولار أميركي، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5656 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3329 دولار.