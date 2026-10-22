صندوق النقد: تأثير هجمات الحوثيين على الاقتصاد السعودي ما زال محدودا

ذكر المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في معرض حديثه عن هجمات الحوثيين، أن السعودية تتمتع بـ"طلب داخلي قوي وقطاع عام متين، لذا فإن التأثير محدود".

صرح المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي، بأن تأثير هجمات الحوثيين "محدود" حتى الآن على السعودية، بفضل قوة الطلب المحلي، رغم أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي تظل تشكل تهديدا.

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وكثّفت الحوثيون المدعومون من إيران هجماتهم على السعودية في الأسابيع الأخيرة، مستهدفين منشآت نفطية ومطارات، فضلا عن أهداف عسكرية، مع تجدد الحرب والمعارك بين الحوثيين والحكومة المدعومة من الرياض بعد انهيار هدنة أبرمت عام 2022.

وواجهت السعودية، وهي أكبر مُصدّر للنفط في العالم، تضييقا على شحناتها بسبب الحصار الذي تفرضه إيران على مضيق هرمز، وإعلان الحوثيين فرض حصار على سفنها في البحر الأحمر ردا على ما يعتبرونه حصارا لمناطق سيطرتهم التي تشمل العاصمة صنعاء.

لكن الشحنات تواصل رغم ذلك التدفق، حسبما صرّح جهاد أزعور.

وأضاف المسؤول، في معرض حديثه عن هجمات الحوثيين، أن المملكة تتمتع بـ"طلب داخلي قوي وقطاع عام متين، لذا فإن التأثير محدود".

رغم ذلك، فإنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد السعودية بنسبة 3,3% هذا العام، بسبب تداعيات الحرب التي بدأت بضربات أميركية-إسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير.

وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره الإقليمي الصادر الخميس، أن كل دول الخليج باستثناء سلطنة عمان، شهدت انخفاضا في إنتاجها من المحروقات.

ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد المنطقة ككل بنسبة 4,8% عام 2026.

لكن الصندوق يتوقع انتعاشا قويا بنمو يناهز 9,1% العام المقبل، رغم حالة من عدم اليقين الشديد، وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة وتعطل المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

وقد هدد الحرس الثوري الإيراني الخميس بتوسيع نطاق النزاع إذا واصل الجيش الأميركي مرافقة السفن عبر مضيق هرمز.

كما أفادت تقارير إعلامية في الولايات المتحدة وخارجها، بأن واشنطن وإسرائيل تستعدان لشن موجة جديدة من الضربات على إيران، قد تبدأ بعد انتخابات منتصف الولاية الأميركية في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وحذّر أزعور من أنه في حال استئناف القتال ووقوع مزيد من الأضرار في البنى التحتية، فإن "التكلفة ستكون أعلى".

وقال "تستند توقعاتنا إلى افتراض بقاء أسعار النفط مستقرة، فهي أعلى مما كانت عليه قبل الحرب، لكنها تظل أقل بكثير مما قد تصل إليه لو شهدت المنطقة توترا متصاعدا أو ازدادت حدة النزاع".

وأضاف أنه "في ما يتعلق بالقدرة على جذب الاستثمارات والمواهب، سيعتمد كل شيء على الاستقرار".

وتابع جهاد أزعور "ندوب الحرب ستظل لبضع سنوات"، لكن "أسس الاقتصاد السعودي صلبة".