لأول مرة منذ أيار: خام برنت يقفز 4% إلى 113 دولارا

سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنحو 4% لتصل إلى نحو 113.1 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ أيار/ مايو الماضي.

قفزت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4% عند إغلاق تعاملات الخميس، لتسجل سعر تسوية بلغ نحو 113.1 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ أيار/ مايو الماضي، وسط مخاوف من اضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسط وتصاعد الهجمات على منشآت الطاقة.

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كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 2.3% مسجلة سعر تسوية بنحو 99.4 دولارا للبرميل.

وجاء ارتفاع الأسعار مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن إمدادات النفط العالمية، في ظل التوترات المتصاعدة بالشرق الأوسط، والمخاوف المتعلقة بحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز وتوترات باب المندب في البحر الأحمر.

وتزامن الصعود مع اضطرابات في سوق الديزل، وسط استمرار الهجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا وأوكرانيا، وما تثيره من مخاوف بشأن إمدادات الوقود.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء، الأربعاء، إن بلاده لا تجري حاليا مفاوضات مع إيران، مضيفا أن "أمورا ستحدث قريبا بطريقة أو بأخرى".

وتحدثت تقارير غربية عن استعدادات أميركية إسرائيلية لاستئناف الحرب على إيران، وسط غموض بشأن موعدها، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، المقررة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وفي تطور يزيد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان الخميس، استهداف 4 سفن في الجزء الشمالي من الخليج العربي، قال إنها كانت تنفذ عمليات نقل شحنات نفط من سفينة إلى أخرى.

وتأتي التطورات في سوق الطاقة العالمية في ظل توترات عسكرية متواصلة بين الولايات المتحدة، وإيران.